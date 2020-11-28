Сегодня все больше дизайнеров советуют выбирать индукционную плиту для кухни. Рассказываем, в чем преимущества этого вида плит.

Дизайнер Екатерина Попова называет основные преимущества индукционных варочных плит в своем блоге на Youtube .

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Индукционная плита – это электрическая варочная поверхность. Она греет только металлическую посуду. Другие виды посуды на такой плите не нагреются.



Индукционная плита имеет немало преимуществ / Фото Kvartblog

Преимущества индукционных плит:

Минималистичный дизайн

С первого взгляда сложно понять, что перед вами. Выключеная индукционная поверхность имеет вид черного глянцевого квадрата. Она легко вписывается в дизайн любой кухни.

Простая в использовании

В индукционной плите можно мгновенно увеличить или уменьшить температуру нагрева . Это значительно упрощает приготовление пищи. Если у вас закипела жидкость и вам нужно срочно уменьшить температуру – индукционная поверхность идеально справится с этим.



Для индукционной плиты нужна металлическая посуда / Фото ДВД

В спиральных электрических плитах такая функция недоступна – спираль разогревается и остывает достаточно долго.

Безопасность

Индукционная плита греет только металлическую посуду и больше ничего. На ней не подгорят кусочки пищи, которые упали из кастрюли. Ею не обожгутся дети или домашние животные .

Если вы поставили не ту посуду , резко убрали ее или забыли выключить плиту – она подаст сигнал и вскоре погаснет .

Также эта плита не сжигает кислород и не выделяет продукты горения , в отличие от газовой.

Поверхность легко чистить

После приготовления пищи ее достаточно вытереть тряпкой .



За индукционной поверхностью легко ухаживать / Фото vyborexpertov.com

Экономия электроэнергии

Индукционная плита греет только посуду и больше ничего , поэтому экономия может составлять до 30 процентов по сравнению с другими электроплитами.

Мощная плита

Плита поможет вам готовить любимые блюда максимально быстро . Воду на ней можно вскипятить в течение 2 минут .



Такая плита безопасна в использовании / Фото vyborexpertov.com

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Недостатками индукционных плит являются:

Высокая цена по сравнению с другими видами плит.

Потребность в специальной посуде: на ней работают металлические кастрюли . Сковородки нужно выбирать из специальной маркировкой "Для индукционных плит". На таких плитах прекрасно работает чугунная посуда .