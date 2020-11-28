Индукционная плита для кухни: названы ключевые преимущества
Сегодня все больше дизайнеров советуют выбирать индукционную плиту для кухни. Рассказываем, в чем преимущества этого вида плит.
Дизайнер Екатерина Попова называет основные преимущества индукционных варочных плит в своем блоге на Youtube.
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Индукционная плита– это электрическая варочная поверхность. Она греет только металлическую посуду. Другие виды посуды на такой плите не нагреются.
Индукционная плита имеет немало преимуществ / Фото Kvartblog
Преимущества индукционных плит:
Минималистичный дизайн
С первого взгляда сложно понять, что перед вами. Выключеная индукционная поверхность имеет вид черного глянцевого квадрата. Она легко вписывается в дизайн любой кухни.
Простая в использовании
В индукционной плите можно мгновенно увеличить или уменьшить температуру нагрева. Это значительно упрощает приготовление пищи. Если у вас закипела жидкость и вам нужно срочно уменьшить температуру – индукционная поверхность идеально справится с этим.
Для индукционной плиты нужна металлическая посуда / Фото ДВД
В спиральных электрических плитах такая функция недоступна – спираль разогревается и остывает достаточно долго.
Безопасность
Индукционная плита греет только металлическую посуду и больше ничего. На ней не подгорят кусочки пищи, которые упали из кастрюли. Ею не обожгутся дети или домашние животные.
Если вы поставили не ту посуду, резко убрали ее или забыли выключить плиту – она подаст сигнал и вскоре погаснет.
Также эта плита не сжигает кислород и не выделяет продукты горения, в отличие от газовой.
Поверхность легко чистить
После приготовления пищи ее достаточно вытереть тряпкой.
За индукционной поверхностью легко ухаживать / Фото vyborexpertov.com
Экономия электроэнергии
Индукционная плита греет только посуду и больше ничего, поэтому экономия может составлять до 30 процентов по сравнению с другими электроплитами.
Мощная плита
Плита поможет вам готовить любимые блюда максимально быстро. Воду на ней можно вскипятить в течение 2 минут.
Такая плита безопасна в использовании / Фото vyborexpertov.com
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Недостатками индукционных плит являются:
- Высокая цена по сравнению с другими видами плит.
- Потребность в специальной посуде: на ней работают металлические кастрюли. Сковородки нужно выбирать из специальной маркировкой "Для индукционных плит". На таких плитах прекрасно работает чугунная посуда.
Индукционные плиты очень удобны в использовании, поэтому сегодня дизайнеры советуют выбирать именно их.
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