Индийские произведения искусства в этом доме органично перетекают в современную яркую мебель. Рядом на стене видны классические деревянные рейки, а в комнатах просматривается современная техника. На первый взгляд, такое разнообразие должно озадачить, но благодаря гармоничному сочетанию, эти элементы не вызывают диссонанса.

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Огромное круглое зеркало в коридоре отражает зеленое место для сидения / Фото Home Designing



Эклектика в квартире / Фото Home Designing

Квартира, площадью 83 квадратных метров в Киеве, украшенная потрясающими винтажными индийскими произведениями искусства. За функциональную часть пространства отвечают темно-зеленая, горчичная и рубиново-красная акцентная мебель.

В обеденной зоне небольшой обеденный стол окруженный стульями разных стилей. Это создает визуальную упорядоченность в интерьере. Люстра из бисера выполняет декоративную функцию, создавая композиционную целостность с произведением индийского искусства, которое висит рядом.

Кухня



Яркое жилье с вкраплением этники и винтажа / Фото Home Designing



Яркое жилье с вкраплением этники и винтажа / Фото Home Designing



Яркое жилье с вкраплением этники и винтажа / Фото Home Designing

Темно-зеленые оттенки кухни контрастируют с красным холодильником.

Подвесные светильники над столешницей из белого мрамора обеспечивают спокойную зону для приготовления и приема пищи.

Место для чтения и кабинет



Как обустроить балкон / Фото Home Designing

Балкон служит уголком для чтения. Современные настенные бра создают медный акцент на деревянной решетчатой панели. Декоративные подушки добавляют эклектичному дому непринужденности и легкости.



Яркое жилье с вкраплением этники и винтажа / Фото Home Designing



Яркое жилье с вкраплением этники и винтажа / Фото Home Designing

Рабочую зону отделяет зеленая колонна, которая находит свое продолжение в диване, размещенном напротив. Этнический коврик сочетается с подушками с подобным принтом.

Спальня



Яркое жилье с вкраплением этники и винтажа / Фото Home Designing



Яркое жилье с вкраплением этники и винтажа / Фото Home Designing



Яркое жилье с вкраплением этники и винтажа / Фото Home Designing

Стены из коричневой глины создают глубину и фактуру стен в спальне. Важным элементом являются и металлические подвесные светильники. Санузел



Яркое жилье с вкраплением этники и винтажа / Фото Home Designing



Яркое жилье с вкраплением этники и винтажа / Фото Home Designing

Раковина из кованой меди для ванны с темно-зелеными акцентами, является ярким текстурным элементом.