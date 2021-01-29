Шведский бренд мебели и декора для дома открывает физический магазин в Киеве. Посетить его можно будет уже с 1 февраля.

Источник: 24 канал

Любимец многих – бренд IKEA уже давно ожидали на украинском рынке. До сих пор товары можно было приобрести только в онлайн-режиме.

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Первый магазин IKEA будет расположен в торговом центре Blockbuster Mall, что в Киеве.



Физический магазин IKEA станет первым не только в Киеве, но и в Юго-Восточной Европе / Фото IKEA

Согласно с карантинными нормами, новый магазин одновременно сможет вместить до 500 посетителей.

Магазин в Киеве станет первым магазином в городском формате в Юго-Восточной Европе (Украина, Румыния, Хорватия, Сербия и Словения).

Адрес первого магазина IKEA в Киеве: проспект Степана Бандеры, 36, торговый центр Blockbuster Mall.

Как найти магазин IKEA в Киеве на карте: