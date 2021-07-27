Игрушки, абстракции и яркие цвета: как выглядит творческий офис в Абу-Даби – фото

Дизайны офисов могут быть скучным. Но архитектурная студия Roar нашла способ борьбы с серыми рабочими буднями. Специально для офиса по вопросам дел детей, было разработано креативное пространство, которое позволяет взглянуть на мир через призму игры.

Благодаря нестандартному подходу дизайнерская студия разработала рабочее пространство, где утверждаются стратегии, проходят совещания и решаются серьезные задачи. При этом работники никогда не забывают, что их основная деятельность касается развития детей дошкольного возраста.

Читайте также Продуманность и умеренность: современные тренды в дизайне домашнего интерьера

На рецепции работников и гостей офиса встречает пушистый монстр. Это сразу задает необычный тон и отличает офис от других рабочих пространств.



Рецепция офиса / Фото Ad Middle East

Основная задача дизайна состояла в создании пространства, которое привлечет внимание детской игривостью и сможет быть серьезным офисом, – рассказывает главный дизайнер проекта, – мы постоянно напоминали себе, что это не место для детей, а пространство для взрослых, принимающих решения, касающиеся детей.



В пространстве доминируют светлые тона / Фото Ad Middle East

От фетровой карты ОАЭ к зеркалам, которые искажают пространство – весь декор производился по заказу студии. Стены офиса украшены изображениями местных животных, а мебель выполняет роль абстрактных игривых акцентов. При этом, это не случайное скопление забавных и милых вещей. В течение работы над проектом, команда дизайнеров и архитекторов провела немало психологических исследований, которые помогли подобрать нейтральные цвета и формы, настраивающих на рабочий лад.



Рабочее пространство / Фото Ad Middle East

Разработчики проекта убеждены, что такой дизайн положительно повлияет на будущее поколение, а этот офис станет хорошим напоминанием с чего все началось.



Обеденная зона / Фото Ad Middle East

Больше фото проекта: