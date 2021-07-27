Благодаря нестандартному подходу дизайнерская студия разработала рабочее пространство, где утверждаются стратегии, проходят совещания и решаются серьезные задачи. При этом работники никогда не забывают, что их основная деятельность касается развития детей дошкольного возраста.

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На рецепции работников и гостей офиса встречает пушистый монстр. Это сразу задает необычный тон и отличает офис от других рабочих пространств.



Рецепция офиса / Фото Ad Middle East

Основная задача дизайна состояла в создании пространства, которое привлечет внимание детской игривостью и сможет быть серьезным офисом, – рассказывает главный дизайнер проекта, – мы постоянно напоминали себе, что это не место для детей, а пространство для взрослых, принимающих решения, касающиеся детей.



В пространстве доминируют светлые тона / Фото Ad Middle East

От фетровой карты ОАЭ к зеркалам, которые искажают пространство – весь декор производился по заказу студии. Стены офиса украшены изображениями местных животных, а мебель выполняет роль абстрактных игривых акцентов. При этом, это не случайное скопление забавных и милых вещей. В течение работы над проектом, команда дизайнеров и архитекторов провела немало психологических исследований, которые помогли подобрать нейтральные цвета и формы, настраивающих на рабочий лад.



Рабочее пространство / Фото Ad Middle East

Разработчики проекта убеждены, что такой дизайн положительно повлияет на будущее поколение, а этот офис станет хорошим напоминанием с чего все началось.



Обеденная зона / Фото Ad Middle East

Больше фото проекта: