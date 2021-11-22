Идеи родом из детства: как выглядит спальня в форме настоящей лодки
Источник:dezeen
В Канаде на берегу озера построили невероятную виллу. Кроме уютного дизайна, ее определяющей особенностью является невероятная спальня, которая имеет удивительную форму.
Канадская студия Paul Bernier Architecte завершила строительство коттеджа для молодой пары. Проект расположен на берегу озера Lac des Deux-Montagnes, популярного района для парусного и водных видов спорта вблизи Монреаля.
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Однокомнатное здание состоит из цокольного этажа и особой спальни на втором этаже. По словам архитекторов, неправильные очертания первого этажа продиктованы формой участка и другими условиями зонирования.
Интерьеры исполнены в минималистическом стиле. Раздвижная стеклянная дверь пропускает много естественного света. Интересная форма сооружения позволяет беспрепятственно наслаждаться видом на озеро. Зона гостиной имеет раздвижную стену, расширяющую пространство и отрывающую зону патио.
Навесная крыша хижины обеспечивает тень для периметра строения и выступает в качестве платформы для верхнего этажа.
Эллиптическая форма верхнего этажа придает коттеджу прозвище "лодка среди деревьев". Главная спальня расположена в одном конце изогнутого объема и окружена окнами, открывающими панорамный вид на природу и набережную.
Внутри спальня занимает носовую часть этой лодки с серией стальных колонн, поддерживающих крышу, и открывается вид на озеро и закат.
Спальня в форме лодки выходит на зеленую крышу и небольшую террасу.