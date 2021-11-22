Канадская студия Paul Bernier Architecte завершила строительство коттеджа для молодой пары. Проект расположен на берегу озера Lac des Deux-Montagnes, популярного района для парусного и водных видов спорта вблизи Монреаля.

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Однокомнатное здание состоит из цокольного этажа и особой спальни на втором этаже. По словам архитекторов, неправильные очертания первого этажа продиктованы формой участка и другими условиями зонирования.

Невероятный дизайн / Фото dezeen

Интерьеры исполнены в минималистическом стиле. Раздвижная стеклянная дверь пропускает много естественного света. Интересная форма сооружения позволяет беспрепятственно наслаждаться видом на озеро. Зона гостиной имеет раздвижную стену, расширяющую пространство и отрывающую зону патио.

Отличный стиль / Фото dezeen

Навесная крыша хижины обеспечивает тень для периметра строения и выступает в качестве платформы для верхнего этажа.

Эллиптическая форма верхнего этажа придает коттеджу прозвище "лодка среди деревьев". Главная спальня расположена в одном конце изогнутого объема и окружена окнами, открывающими панорамный вид на природу и набережную.

Интересная идея / Фото dezeen

Внутри спальня занимает носовую часть этой лодки с серией стальных колонн, поддерживающих крышу, и открывается вид на озеро и закат.

Волшебное сооружение / Фото dezeen

Спальня в форме лодки выходит на зеленую крышу и небольшую террасу.