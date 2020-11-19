Как бюджетно обновить свой дом зимой: 5 небанальных идей
Дом должен быть местом, которое вдохновляет. Время от времени нужно менять что-то в интерьере. Так мы сможем проявить свое творчество и подарить себе новые идеи.
Про интересные идеи для дома сообщает The Spuce.
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Раскрасьте стену
Разрисованная стена выглядит неординарно / Фото thespruce.com
Выберите одну стену, где сможете проявить фантазию. Покрасьте ее в яркий цвет. Можно сделать наоборот – на однотонную стену нанести узор из точек, черточек или любой другой.
Интересно выглядят контрастные диагональные линии.
Позаботьтесь об окне
Окна – элемент, который можно декорировать каждый сезон. Это могут быть новые шторы или жалюзи.
Окна зимой можно украсить на любой вкус / Фото Funtochka
Кроме того, на окнах можно расставлять, развешивать и даже клеить сезонный декор. Зимой это могут быть свечи, декоративные веночки и праздничные аппликации.
Пригодится новый ковер
Ковер в скандинавском стиле / Фото mcgeeandco.com
Приобретите ковры на каждый сезон: это поможет вам регулярно создавать новую атмосферу в доме.
Зимой можно выбрать теплый и пушистый вариант. Также обратите внимание ковры с пастельными геометрическими узорами: волнами и линиями. Она на пике популярности.
Немного постеров для стен
Постеры оживляют интерьер / Фото homester.com.ua
Сделайте карту своих желаний: распечатайте картинки, оформите их в рамки и развешайте на стены. Или выберите вариант мудборда: напечатайте идеи, а также постеры с мотивационными высказываниями.
Позаботьтесь о том, чтобы все картинки были в одном стиле – так они прекрасно украсят интерьер.
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Замените постельное белье
Сегодня существует огромный выбор постельного белья с различными рисунками. Зимой лучше выбрать белье теплых цветов. Вам понравятся "сумасшедшие" варианты: яркие, с узорами. Все это создаст теплую атмосферу.
Выберите постель, которая добавит уюта / Фото gazeta.ua
Лучше избегать атласного и шелкового белья – эти материалы являются достаточно холодными для зимы. Выбирайте лен и хлопок.
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