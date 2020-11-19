Дом должен быть местом, которое вдохновляет. Время от времени нужно менять что-то в интерьере. Так мы сможем проявить свое творчество и подарить себе новые идеи.

Про интересные идеи для дома сообщает The Spuce .

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Раскрасьте стену



Разрисованная стена выглядит неординарно / Фото thespruce.com

Выберите одну стену, где сможете проявить фантазию. Покрасьте ее в яркий цвет . Можно сделать наоборот – на однотонную стену нанести узор из точек, черточек или любой другой.

Интересно выглядят контрастные диагональные линии .

Позаботьтесь об окне

Окна – элемент, который можно декорировать каждый сезон. Это могут быть новые шторы или жалюзи .



Окна зимой можно украсить на любой вкус / Фото Funtochka

Кроме того, на окнах можно расставлять, развешивать и даже клеить сезонный декор . Зимой это могут быть свечи, декоративные веночки и праздничные аппликации .

Пригодится н овый ковер



Ковер в скандинавском стиле / Фото mcgeeandco.com

Приобретите ковры на каждый сезон: это поможет вам регулярно создавать новую атмосферу в доме .

Зимой можно выбрать теплый и пушистый вариант . Также обратите внимание ковры с пастельными геометрическими узорами: волнами и линиями. Она на пике популярности.

Немного постеров для стен



Постеры оживляют интерьер / Фото homester.com.ua

Сделайте карту своих желаний : распечатайте картинки, оформите их в рамки и развешайте на стены. Или выберите вариант мудборда: напечатайте идеи, а также постеры с мотивационными высказываниями.

Позаботьтесь о том, чтобы все картинки были в одном стиле – так они прекрасно украсят интерьер.

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Замените постельное белье

Сегодня существует огромный выбор постельного белья с различными рисунками. Зимой лучше выбрать белье теплых цветов. Вам понравятся "сумасшедшие" варианты: яркие, с узорами. Все это создаст теплую атмосферу.



Выберите постель, которая добавит уюта / Фото gazeta.ua