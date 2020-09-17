Пандемия заставила многих людей работать из дома, следовательно, требования к рабочему месту сильно изменились. Разработка этого стола поможет настроиться на работу утром и "отключиться" от нее вечером. Многие работники во всем мире столкнулись с проблемой невозможности разделения рабочего и свободного времени.

Дизайнер из Нидерландов Сабин Мерселис представила стол для работы из дома, сообщает Deezen.

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Конструкция называется Candy cubicle, что в переводе значит "Конфетный стол".



Сложенный стол похож на сплошной деревянный монолит / Фото Deezen

Деревянная коробка открывается и трансформируется в рабочую поверхность в форме буквы "L". Концепция изделия заключается в том, чтобы все рабочие принадлежности можно было достать, разложив стол. И впоследствии спрятать обратно, чтобы они не мешали в свободное время.



Табурет со стильными колесами легко перемещается / Фото Deezen

Конструкция имеет тележку с ящиком, а также цилиндрический табурет. Ее легко можно перемещать – ведь здесь есть встроенные колеса.

Дизайнер создала стол специально для своего партнера, архитектора:

У него большой экран, который в последний месяц занял весь наш обеденный стол, – рассказывает Сабин.



Большое количество ящиков позволяет хранить что-угодно / Фото Deezen

Рабочее место можно трансформировать как угодно, благодаря отдельным модулям и большому количеству ящиков. Яркий цвет должен настроить на интенсивную работу.

После работы стол снова превращается в "закрытую раковину" – чтобы не привлекать лишнего внимания.



Яркий табурет служит также ящиком для хранения вещей / Фото Deezen

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Рабочее место изготовлено из древесины клена и покрыто блестящим лаком.

Проект Сабины Мерселис воплотил в жизнь британский производитель мебели Benchmark.

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