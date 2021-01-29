Модульный дом, который возвышается над деревьями, стал первым в большом гостиничном комплексе для отдыха. Рассказываем, как выглядит комната, в которой можно отдыхать высоко над землей.

Источник: Dezeen

Эту окрашенную в черный цвет кабину назвали Niliaitta. Студия Puisto спроектировала ее и спрятала в лесу рядом с Национальным парком Саламаярви, что в Финляндии.

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Дом возвышается над лесом / Фото Dezeen

Дом в воздухе среди деревьев является увеличенной интерпретацией традиционных домиков, в которых финны сохраняют пищу. Благодаря тому, что избушка приподнята над землей, продукты находятся в безопасности – так их не достанут дикие звери.



В интерьере использовали только сдержанные оттенки / Фото Dezeen

Экстерьер и интерьер дома создают ощущение полной оторванности от внешнего мира. Гости этой избушки словно отрываются от забот, существующих на земле.

Кроме необычных эмоций, поднятие дома над землей еще и уменьшает влияние проекта на лес. Подняться к двери можно по модульной лестнице.



Просторная душевая кабина – редкость для модульных домов / Фото Dezeen

Деревянную кабину покрасили в черный цвет. Это помогло ей слиться с лесом вокруг.

Несмотря на то, что кабина удалена от цивилизации, в ней есть все необходимые удобства. Интерьер здесь сделали сдержанный и светлый. Все обшили деревянными панелями.



Главным украшением в интерьере стал пейзаж за окном / Фото Dezeen

В доме есть просторный душ и мини-кухня. В спальне сделали окно от потолка до пола, чтобы гости могли любоваться лесным пейзажем.



Подняться в дом можно по лестнице / Фото Dezeen

Пейзаж, который открывается из этого окна, специально доминирует над остальными. Интерьер сделан целенаправленно, чтобы служить только нейтральным, пустым холстом, который уступает природе снаружи, – заключают представители студии.