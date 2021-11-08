Идеально подойдет для вашей кровати: как выбрать качественное и комфортное одеяло

Хороший и крепкий сон невозможен без теплого и мягкого одеяла. От одного взгляда на кровать должны возникнуть сонливость и невероятное желание отдыха.

Качественное одеяло является не только залогом крепкого сна и удачного отдыха, оно способно сделать каждый вечер уютным и приятным. Отличное одеяло должно иметь ряд функций, чтобы прослужить долгое время. Также важно подобрать одеяло таким образом, чтобы оно соответствовало стилю интерьера.

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Размер. Слишком маленькое одеяло просто не выполнит свою роль, не укроет вас полностью, а во время сна заставит неудобно разместить тело. Не считая этого, если выбрать очень большой размер, в нем можно запутаться и сползти на пол. Размеры одеяла должны зависеть от размера дивана или кровати и роста людей, которые им будут пользоваться.

Комфорт и покой / Фото pexels

Вес. Вес одеяла должен быть адаптирован к его назначению, а также к сезону.

Материал. Каждый материал имеет несколько разные свойства, поэтому перед тем как выбрать одеяло, нужно подумать о ваших потребностях.

Уютное пространство / Фото pexels

Стиль. Материал, из которого изготовлено одеяло, оказывает большое влияние на его стиль. Шерстяные одеяла с выразительным переплетением подойдут к деревенскому интерьеру, тонкие выдержанные одеяла лучше подойдут в скандинавских и японских композициях, а хлопчатобумажные – в классических композициях.

Место для лучшего отдыха / Фото pexels

Для того чтобы одеяло прослужило вам долго, в нем должно быть несколько важных сугубо технических характеристик. Для того чтобы проверить прочность одеяла, следует аккуратно растянуть ткань, а затем отпустить. Если ткань без проблем вернется в исходную форму – все хорошо. Утрата формы материалом, непременно, является нехорошим признаком.

Полезные советы / Фото pexels

Следующее, на что нужно обратить внимание – швы. Убедитесь, что они достаточно крепкие, проверьте, чтобы они не разрывались при растяжении и не из них торчали нити.