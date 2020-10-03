Идеальная прихожая: 5 правил обустройства интерьера с фото
Даже в небольшой квартире нужно установить некоторую обязательную мебель и предметы в прихожей. Они облегчат ежедневные сборы на работу и не дадут вам забыть ничего важного.
Специалисты рекомендуют позаботиться о пяти важных элементах, рассказывает Decor-journal.
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Закрытый шкаф для одежды и обуви
Шкаф-купе – выигрышный вариант для обустройства коридора / Фото Noviydom
Именно закрытый шкаф поможет спрятать беспорядок и сделает ваш коридор аккуратным. Если придут гости, вам не придется быстро наводить порядок – ведь все уже скрыто за дверью.
Для узких помещений лучше выбрать вариант шкафа-купе.
Крючки
Такой дизайн позволяет разместить много различных вещей / Фото Pinterest
На них можно повесить одежду, которой вы пользуетесь чаще всего, а также пальто гостей, сумку, ключи. В период пандемии актуально вешать у двери маску – чтобы не забыть, когда выходите из дома.
Крючки значительно облегчают жизнь и организуют пространство.
Пуф или стульчик
Удобно, когда у входной двери есть место для сидения / Фото Samostroy
На нем удобно обуваться или положить сумку, чтобы не ставить ее на пол. Также здесь приятно подождать кого-то из членов семьи, которые замешкались со сборами.
На таких стульчиках дети любят ожидать родителей, чтобы вместе выйти из дома.
Небольшая полка
Декор на полочке прекрасно дополняет интерьер / Фото Decorin.me
Здесь можно хранить что угодно – от интересного декора и аромадиффузоров до ключей и сумок- "бананок".
Полка незаменима, если вы постоянно теряете или забываете разные мелочи. Так они будут всегда на видном месте.
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Зеркало
Зеркало расширяет пространство и добавляет комфорта / Фото Homeli
Идеально, если зеркало будет большим, до пола. Так вы будете всегда уверены в себе, когда выходите из дома.
Дизайн светлой прихожей / Фото Homeinteriors
Вот так можно оформить узкий коридор / Фото Domik.ua
Прихожая в маленькой квартире / Фото est.ua
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