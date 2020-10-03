Даже в небольшой квартире нужно установить некоторую обязательную мебель и предметы в прихожей. Они облегчат ежедневные сборы на работу и не дадут вам забыть ничего важного.

Специалисты рекомендуют позаботиться о пяти важных элементах, рассказывает Decor-journal.

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Закрытый шкаф для одежды и обуви



Шкаф-купе – выигрышный вариант для обустройства коридора / Фото Noviydom

Именно закрытый шкаф поможет спрятать беспорядок и сделает ваш коридор аккуратным. Если придут гости, вам не придется быстро наводить порядок – ведь все уже скрыто за дверью.

Для узких помещений лучше выбрать вариант шкафа-купе.

Крючки



Такой дизайн позволяет разместить много различных вещей​ / Фото Pinterest

На них можно повесить одежду, которой вы пользуетесь чаще всего, а также пальто гостей, сумку, ключи. В период пандемии актуально вешать у двери маску – чтобы не забыть, когда выходите из дома.

Крючки значительно облегчают жизнь и организуют пространство.

Пуф или стульчик



Удобно, когда у входной двери есть место для сидения​ / Фото Samostroy

На нем удобно обуваться или положить сумку, чтобы не ставить ее на пол. Также здесь приятно подождать кого-то из членов семьи, которые замешкались со сборами.

На таких стульчиках дети любят ожидать родителей, чтобы вместе выйти из дома.

Небольшая полка



Декор на полочке прекрасно дополняет интерьер / Фото Decorin.me

Здесь можно хранить что угодно – от интересного декора и аромадиффузоров до ключей и сумок- "бананок".

Полка незаменима, если вы постоянно теряете или забываете разные мелочи. Так они будут всегда на видном месте.

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Зеркало



Зеркало расширяет пространство и добавляет комфорта / Фото Homeli

Идеально, если зеркало будет большим, до пола. Так вы будете всегда уверены в себе, когда выходите из дома.



Дизайн светлой прихожей / Фото Homeinteriors



Вот так можно оформить узкий коридор / Фото Domik.ua



Прихожая в маленькой квартире / Фото est.ua

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