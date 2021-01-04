Все, кто любит кошек, знают, что эти животные спят где угодно, только не на своем месте. Дизайнеры компании Catlife решили создать кровать для кошек и их владельцев.

Эта мебель, на первый взгляд, не содержит в себе ничего необычного. Но четвероногим здесь будет где разгуляться, сообщает Boredpanda .

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Здесь коты чувствуют себя в безопасности / Фото CatLife

Внутри конструкции находится лабиринт для котов. Домашние животные могут попасть туда через отверстия в деревянной основе кровати.



Внутри кровати спрятали лабиринт для кошек / Фото CatLife

Здесь коты чувствуют себя в безопасности. Они рядом с хозяином и одновременно тщательно спрятаны от внешнего мира.

Цена: кровать для кошек и их хозяев стоит от 550 до 680 долларов.



Коты могут спать снаружи и внутри / Фото CatLife

Его поставляют с матрасом, двумя тумбами и различными аксессуарами.

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Кровать поставляется в комплекте с двумя тумбами и матрасом / Фото CatLife

Недостатком кото-кровати является то, что под ней достаточно сложно убирать. Поэтому компания Catlife разрабатывает новую модель, в которой матрас будет подниматься при помощи гидравлической системы, что облегчит жизнь владельцам.