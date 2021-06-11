Пакеты с водой: художник делает из стекла кристально чистые реалистичные скульптуры

Художник Дилан Мартинес из США постоянно стремится открыть новые подходы к использованию стекла. Сочетая несколько традиционных техник, он создает очень реалистичные стеклянные скульптуры, напоминающие полиэтиленовые пакеты, наполненные водой.

Его работы пронизаны точными деталями – от водяных пузырей до завязанных узлов, художник скрупулезно изготавливает вручную без помощи форм.

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Искусство Дилана часто исследует границы человеческого восприятия. Благодаря гениальному манипулированию светом, пространством и оптическими свойствами стекла, его кристально чистые скульптуры бросают вызов ожиданиям зрителя.

Поднимающиеся пузырьки и общая форма скульптуры говорят вам о том, что вы видите перед собой, то есть полиэтиленовые пакеты с жидким стеклом или водой, но реальность оказывается не такой, как кажется,

– рассказывает о своих произведениях Мартинес.

На каждую скульптуру художник тратит более 120 часов. Большинство времени занимает сушка произведений в 510-градусной печи.

О скульпторе

Интерес к такому виду деятельности вызван анатомически: художник от рождения красно-зеленый дальтоник , который с детства пытался проверить реальность окружающих объектов.

, который с детства пытался проверить реальность окружающих объектов. Однако это не помешало ему получить степень магистра в области стекла в Университете Болла и степень бакалавра в Университете Висконсина.

Сейчас Дилан руководит собственной студией .

. Его произведения искусства получили несколько наград и были представлены на национальном и международном уровнях, в частности, на выставках в Италии, Франции, Швейцарии, Нидерландах и Тайване.

Кристально чистые стеклянные скульптуры