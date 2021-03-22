Канадская художница стала первой в мире, кто продал цифровую модель дома. В этом доме могут жить только виртуальные персонажи.

Цифровую модель дома продали с аукциона. Дом создала канадская художница Криста Ким. Женщина занимается современным цифровым искусством.

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Дом существует как файл и в нем могут жить виртуальные персонажи. За работу художницы заплатили 288 ефириумов (Ефириум – разновидность криптовалюты), что равно приблизительно 523 тысячам долларов.



Мебель в цифровом доме / Фото Krista Kim

Проект называется Mars House ("Дом на Марсе" – перевод с английского 24 канал). Криста Ким придумала и реализовала оригинальную идею во время самоизоляции на карантине.

Вместе с домом художница передала новому владельцу NFT (невзаимозаменяемый токен , который дает эксклюзивное право собственности – 24 канал), который подтверждает право владения "недвижимостью" .

Внутри дом выглядит довольно футуристично. Поскольку это "Дом на Марсе" – он расположен в марсианских пейзажах



Так выглядит цифровой бассейн / Фото Krista Kim

Все стены в виртуальном доме прозрачные, а само здание будто зависло в воздухе. Внутри есть мебель, а еще художница сделала бассейн.

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Ким говорит, что новый владелец сможет загрузить модель дома в специальную программу – в ней здание станет доступным со всеми деталями. Художница считает, что в будущем цифровые произведения искусства будут становиться все популярнее – возможно, люди будут самовыражаться таким образом.