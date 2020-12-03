Этот дом с ювелирной точностью разместили между другими зданиями. Рассказываем, как выглядит чрезвычайно тонкий дом изнутри.

Про необычную архитектуру в Токио сообщает Dezeen .

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Светлый интерьер визуально расширяет пространство / Фото Dezeen

Снаружи дом полностью черного цвета. Его построили на крохотном участке земли . Соседние здания похожи на этот дом – они тоже достаточно узкие.

Проект был создан студией Apollo Architects & Associates . Дом назвали Jewel ("Драгоценность" – ред.) – ведь он создан с точностью ювелирного изделия.



Здесь смогли сделать даже лестницу / Фото Dezeen

В доме живет семья с одним ребенком . Площадь здания – 80 квадратных метров .

С узкой стороны дом имеет ширину всего 1,4 метра .

Фасад дома изготовили из оцинкованных стальных листов . Интерьер дома почти полностью белый.

Единственным декоративным элементом являются темно-коричневые полочки на стене. Так люди, которые живут в этом доме, украшают себя и демонстрируют свой хороший вкус, – сообщают архитекторы.



Черное здание выделяется на фоне других / Фото Dezeen

В Jewel есть два этажа. Дом имеет Г-образную форму – иначе его было бы невозможно разместить среди плотной застройки.



Кухня и гостиная объединены в единое пространство / Фото Dezeen

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На обоих уровнях здания придерживались принципов минималистичной эстетики в дизайне . На первом этаже разместили гостиную, две ванные комнаты, спальню и детскую комнату.

При всей узости дома, здесь удалось сделать минималистичную лестницу . На втором этаже расположена гостиная, кухня и даже балкон.