Худой дом: как выглядит строение шириной 1,4 метра в Токио – фото интерьеров
Этот дом с ювелирной точностью разместили между другими зданиями. Рассказываем, как выглядит чрезвычайно тонкий дом изнутри.
Про необычную архитектуру в Токио сообщает Dezeen.
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Светлый интерьер визуально расширяет пространство / Фото Dezeen
Снаружи дом полностью черного цвета. Его построили на крохотном участке земли. Соседние здания похожи на этот дом – они тоже достаточно узкие.
Проект был создан студией Apollo Architects & Associates. Дом назвали Jewel ("Драгоценность" – ред.) – ведь он создан с точностью ювелирного изделия.
Здесь смогли сделать даже лестницу / Фото Dezeen
В доме живет семья с одним ребенком. Площадь здания – 80 квадратных метров.
С узкой стороны дом имеет ширину всего 1,4 метра.
Фасад дома изготовили из оцинкованных стальных листов. Интерьер дома почти полностью белый.
Единственным декоративным элементом являются темно-коричневые полочки на стене. Так люди, которые живут в этом доме, украшают себя и демонстрируют свой хороший вкус, – сообщают архитекторы.
Черное здание выделяется на фоне других / Фото Dezeen
В Jewel есть два этажа. Дом имеет Г-образную форму – иначе его было бы невозможно разместить среди плотной застройки.
Кухня и гостиная объединены в единое пространство / Фото Dezeen
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На обоих уровнях здания придерживались принципов минималистичной эстетики в дизайне. На первом этаже разместили гостиную, две ванные комнаты, спальню и детскую комнату.
При всей узости дома, здесь удалось сделать минималистичную лестницу. На втором этаже расположена гостиная, кухня и даже балкон.
Дом в вечернем освещении / Фото Dezeen
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