В этом китайском проекте, спрятанном у подножия священной горы Тай, учтена уникальность природы. Высота дома позволяет ему замаскироваться среди высоких деревьев, а обтекаемые формы и минималистичные материалы не создают выраженного диссонанса с ландшафтом. Единственное, что выдает наличие фасада – яркая вечерняя подсветка.

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Но главный элемент этой конструкции – панорамный бассейн, из которого открывается фантастический вид на окружающую природу.



Как выглядит панорамный бассейн посреди гор в Китае / Фото Architizer



Как выглядит панорамный бассейн посреди гор в Китае / Фото Architizer

Массивные вогнутые стальные каркасы, которые выступают за пределы конструкции, создают ощущение, что этот бассейн не имеет границ. Вместо стены архитекторы предусмотрели футуристическое отверстие, которое позволяет наслаждаться естественным светом и легким ветерком.



Как выглядит панорамный бассейн посреди гор в Китае / Фото Architizer

Внешний изоляционный слой покрыт нержавеющей сталью, которая впоследствии была окрашена белой краской.

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Как выглядит панорамный бассейн посреди гор в Китае / Фото Architizer

Чтобы обеспечить конфиденциальность, раздевалка и тренажерный зал расположены рядом с бассейном, впрочем, эти зоны полностью изолированы.



Как выглядит панорамный бассейн посреди гор в Китае / Фото Architizer