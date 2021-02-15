Если вы хотите отдельно стоящий холодильник, обратите внимание на модели в винтажном стиле. Они станут украшением кухни и всегда будут привлекать внимание.

Винтажный холодильник – признак хорошего вкуса хозяев жилья. Сегодня на рынке есть как элитные предложения, так и достаточно бюджетные модели.

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Варианты ретро-холодильника:

новые модели, приобретенные в магазине,

настоящие старые модели, приобретенные "с рук".

Ранее технику делали "на совесть", поэтому не нужно бояться покупать, например, ретро-холодильник ЗИЛ.

К каким стилям интерьера подходит ретро-холодильник

Минимализм



Такой вариант прекрасно подходит для минималистичных интерьеров / Фото Remontbp

Хотя этот стиль не предполагает чрезмерной перенагруженности деталями, однако винтажный холодильник может стать интересным акцентом в интерьере.

Кантри



Ретро-холодильник в стиле кантри / Фото Remontbp

Деревенский стиль будет прекрасно дополнен винтажным холодильником.

Прованс



Винтажный холодильник дополняет стиль прованс / Фото Remontbp

Холодильник в стиле ретро идеально подойдет к кухне в стиле прованс.

Скандинавский стиль



Интерьер в скандинавском стиле / Фото Remontbp

Минимализм сканди можно разбавить яркой ноткой.

Ретро-стиль



К ретро-стилю прекрасно подходит винтажный холодильник / Фото Remontbp

Если в вашем доме интерьер в стиле "ретро", "ретро-футуризм" и так далее, без винтажного холодильника не обойтись.

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