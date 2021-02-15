Ретро-холодильник в интерьере: идеи с фото
Если вы хотите отдельно стоящий холодильник, обратите внимание на модели в винтажном стиле. Они станут украшением кухни и всегда будут привлекать внимание.
Источник:24 канал
Винтажный холодильник – признак хорошего вкуса хозяев жилья. Сегодня на рынке есть как элитные предложения, так и достаточно бюджетные модели.
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Варианты ретро-холодильника:
- новые модели, приобретенные в магазине,
- настоящие старые модели, приобретенные "с рук".
Ранее технику делали "на совесть", поэтому не нужно бояться покупать, например, ретро-холодильник ЗИЛ.
К каким стилям интерьера подходит ретро-холодильник
Минимализм
Такой вариант прекрасно подходит для минималистичных интерьеров / Фото Remontbp
Хотя этот стиль не предполагает чрезмерной перенагруженности деталями, однако винтажный холодильник может стать интересным акцентом в интерьере.
Кантри
Ретро-холодильник в стиле кантри / Фото Remontbp
Деревенский стиль будет прекрасно дополнен винтажным холодильником.
Прованс
Винтажный холодильник дополняет стиль прованс / Фото Remontbp
Холодильник в стиле ретро идеально подойдет к кухне в стиле прованс.
Скандинавский стиль
Интерьер в скандинавском стиле / Фото Remontbp
Минимализм сканди можно разбавить яркой ноткой.
Ретро-стиль
К ретро-стилю прекрасно подходит винтажный холодильник / Фото Remontbp
Если в вашем доме интерьер в стиле "ретро", "ретро-футуризм" и так далее, без винтажного холодильника не обойтись.
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Примеры винтажных холодильников в интерьере:
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