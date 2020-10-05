Старые игры, уютные диваны, виниловые пластинки и неоновые вывески – все это можно найти в кафе "Ровесник", которое недавно открыли на Дарнице в украинской столице.

Здесь царит дух полного «погружения» в 80-е и 90-е годы, сообщает Weekend.Today.

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Мебель соответствует тематике заведения / Фото rovesnik.cafe

Гости действительно чувствуют себя как дома – винтажные диваны и ковры создают соответствующее впечатление.

В заведении создали простую и домашнюю атмосферу. Здесь можно ходить босиком, слушать музыку с пластинок и кассетных плееров, играть в настольные игры.



Большое внимание уделили деталям / Фото rovesnik.cafe

Немало интересных деталей довершают интерьер. Здесь можно подержать в руках фотоаппарат "Полароид", рассмотреть коллекцию вкладышей от жвачки "Турбо" или пластмассовые фигурки древних людей.

Все это хорошо знакомо тем, чьё детство выпало на начало 90-х.



Мелочи создают настроение / Фото rovesnik.cafe

Непринужденній настрой побуждает общаться с людьми за соседним столиком. Все выглядит так, будто вы пришли в гости к старым друзьям.

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Здесь можно провести время и самому / Фото rovesnik.cafe

В кафе нет официантов и другого персонала.

Блюда для гостей готовит владелец. За этим процессом можно наблюдать, ведь в заведении открытая кухня.



Изюминка дизайна – старая приставка, в которую можно поиграть / Фото rovesnik.cafe

Адрес: город Киев, улица Строителей, 35, недалеко от метро "Дарница".

В заведении много книг, которые можно почитать во время кофепития / Фото rovesnik.cafe



Подушки и текстиль добавляют уюта / Фото rovesnik.cafe Подушки и текстиль добавляют уюта / Фото rovesnik.cafe



Большие окна прекрасно дополняют атмосферу / Фото rovesnik.cafe Большие окна прекрасно дополняют атмосферу / Фото rovesnik.cafe

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