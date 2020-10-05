Ходить босиком и слушать пластинки: в Киеве открыли кафе с ностальгическим интерьером – фото
Старые игры, уютные диваны, виниловые пластинки и неоновые вывески – все это можно найти в кафе "Ровесник", которое недавно открыли на Дарнице в украинской столице.
Здесь царит дух полного «погружения» в 80-е и 90-е годы, сообщает Weekend.Today.
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Мебель соответствует тематике заведения / Фото rovesnik.cafe
Гости действительно чувствуют себя как дома – винтажные диваны и ковры создают соответствующее впечатление.
В заведении создали простую и домашнюю атмосферу. Здесь можно ходить босиком, слушать музыку с пластинок и кассетных плееров, играть в настольные игры.
Большое внимание уделили деталям / Фото rovesnik.cafe
Немало интересных деталей довершают интерьер. Здесь можно подержать в руках фотоаппарат "Полароид", рассмотреть коллекцию вкладышей от жвачки "Турбо" или пластмассовые фигурки древних людей.
Все это хорошо знакомо тем, чьё детство выпало на начало 90-х.
Мелочи создают настроение / Фото rovesnik.cafe
Непринужденній настрой побуждает общаться с людьми за соседним столиком. Все выглядит так, будто вы пришли в гости к старым друзьям.
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Здесь можно провести время и самому / Фото rovesnik.cafe
В кафе нет официантов и другого персонала.
Блюда для гостей готовит владелец. За этим процессом можно наблюдать, ведь в заведении открытая кухня.
Изюминка дизайна – старая приставка, в которую можно поиграть / Фото rovesnik.cafe
Подушки и текстиль добавляют уюта / Фото rovesnik.cafe
Большие окна прекрасно дополняют атмосферу / Фото rovesnik.cafe
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