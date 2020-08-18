Недалеко от парка Оесте, что в Мадриде, рядом построены 6 домиков. Один из них расположен на цокольном этаже и имеет очень невыгодное расположение. Вход сюда расположен прямо перед дверью соседей, а сам дом является миниатюрным и неудобным.

Хозяева стремились превратить неприглядное жилье в более универсальное помещение, пишет Archdaily.

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Дизайнеры предложили идею установки вертикальной лестницы прямо посреди помещения. Ведь жилье раскинулось на двух уровнях. Также здесь решили не скрывать кирпича обоих фасадов.

Домик является миниатюрным, но стильным / Фото Archdaily

Душ был размещен так, чтобы кухня и ванная были покрыты желтой плиткой, в то время как туалет облицован зеленым.

Снаружи дом не претерпел изменений / Фото Archdaily

Стены здесь имеют белый цвет, но мебель яркого цвета создает акценты.

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