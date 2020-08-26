В популярном спа-центре в Сан-Франциско дизайнерская студия выполнила стильный ремонт. Бледно-зеленый лаковый стол и высушенные растения ярко указывают на присутствие традиционного греческого дизайна интерьера.

Идея применить именно греческий дизайн возникла у одной из руководительниц студии, которая большую часть своей жизни прожила в этой стране, сообщает Dezeen.

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По словам дизайнера, выбеленная солнцем архитектура, старинные гончарные изделия, мягкие камни, соленое море, рассеянный солнечный свет производят сильное впечатление.



Белые стены обращают внимание на декор / Фото Dezeen

Именно поэтому в помещении стены и пол окрашены в белый цвет, чтобы обеспечить нейтральный фон для мебели, керамики и сухих цветочных скульптур.

В центре заведения размещен лаковый столик с цветной столешницей и коренастыми круглыми ножками с круглыми краями.



Каждый элемент в заведении стоит здесь не случайно / Фото Dezeen

Несмотря на всю сдержанность интерьера, декор здесь все же играет огромную роль. Бутылки с изделиями и другими безделушками, вместе с сухоцветами и гончарными изделиями, расположены на полках массивного встроенного стеллажа.

Также здесь установлена скульптура из коричневых и красных растений, которая тянется от земли до потолка на одной из стен.



В процедурных кабинетах также много деревянных стульев / Фото Dezeen

Переходы между комнатами сделаны в виде арок, которые также окрашены в белый цвет и наполнены естественным светом из ряда окон.

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Снаружи спа-салон обшит досками из черного дерева / Фото Dezeen

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