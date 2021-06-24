Гостиная на террасе: 20 летних вариантов для частных домов – подборка фото
Источник:24 канал
Жаркое лето – идеальный сезон для обустройства террасы. Это уютное место для отдыха, семейных обедов и игр с друзьями. Собрали для вас 20 стильных идей, которые помогут определиться с дизайном.
Терраса – это летнее открытое помещение на предварительно подготовленной основе. Обычно на ней располагают столик и сиденья. Сегодня они делятся на террасы с навесом и открытые зоны. Первые, как правило, расположены у дома, вторые - могут быть отдаленными.
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Террасы, которые сливаются с ландшафтом, остаются актуальными / Фото Pinterest
Используйте плетеные кресла / Фото Pinterest
Раздвижные двери способны создать удобную веранду / Фото Pinterest
Используйте колонны и занавески, чтобы создать террасу в средиземноморском стиле / Фото Pinterest
Латунные элементы могут разделить пространство / Фото Pinterest
Гибкость искусственного ротанга обеспечит вам комфорт во время обедов / Фото Pinterest
Минимализм и мебель на тонких ножках – удачное решение для небольшой террасы / Фото Pinterest
Стильно смотрятся покрытия террасы в том же цветовом решении, что и фасад / Фото Pinterest
Hpl-панели для оформления террасы со стеклянным покрытием / Фото Pinterest
Природные материалы сделают пространство более легким / Фото Pinterest
Сочетание двух доминантных материалов – стильное решение / Фото Pinterest
Идеи для террасы с камнями / Фото Pinterest
Пример открытой террасы / Фото Pinterest
Терраса на заднем дворе, разделена на две зоны / Фото Pinterest
Белую мебель следует устанавливать на фоне черной перегородки / Фото Pinterest
Чтобы оставаться в тени, спроектируйте террасу с северной стороны / Фото Pinterest
Чтобы в пространство с навесом попадало больше света – используйте стеклянные перегородки / Фото Pinterest
Камин и экзотическая растительность украсят террасу / Фото Pinterest
Даже на нестандартных участках можно поместить лавку и столик / Фото Pinterest
Серый цвет в сочетании с деревом сделают террасу более изысканной / Фото Pinterest