Гостиная на террасе: 20 летних вариантов для частных домов – подборка фото

24 июня 2021 , 21:42
Читати новину українською

Источник:

24 канал

Жаркое лето – идеальный сезон для обустройства террасы. Это уютное место для отдыха, семейных обедов и игр с друзьями. Собрали для вас 20 стильных идей, которые помогут определиться с дизайном.

Терраса – это летнее открытое помещение на предварительно подготовленной основе. Обычно на ней располагают столик и сиденья. Сегодня они делятся на террасы с навесом и открытые зоны. Первые, как правило, расположены у дома, вторые - могут быть отдаленными.

Читайте также Огромные головы на кустах и космические пейзажи: как выглядит сад эмоций во Франции


Террасы, которые сливаются с ландшафтом, остаются актуальными / Фото Pinterest


Используйте плетеные кресла / Фото Pinterest


Раздвижные двери способны создать удобную веранду / Фото Pinterest


Используйте колонны и занавески, чтобы создать террасу в средиземноморском стиле / Фото Pinterest


Латунные элементы могут разделить пространство / Фото Pinterest


Гибкость искусственного ротанга обеспечит вам комфорт во время обедов / Фото Pinterest


Минимализм и мебель на тонких ножках – удачное решение для небольшой террасы / Фото Pinterest


Стильно смотрятся покрытия террасы в том же цветовом решении, что и фасад / Фото Pinterest


Hpl-панели для оформления террасы со стеклянным покрытием / Фото Pinterest


Природные материалы сделают пространство более легким / Фото Pinterest


Сочетание двух доминантных материалов – стильное решение / Фото Pinterest


Идеи для террасы с камнями / Фото Pinterest


Пример открытой террасы / Фото Pinterest


Терраса на заднем дворе, разделена на две зоны / Фото Pinterest


Белую мебель следует устанавливать на фоне черной перегородки / Фото Pinterest


Чтобы оставаться в тени, спроектируйте террасу с северной стороны / Фото Pinterest


Чтобы в пространство с навесом попадало больше света – используйте стеклянные перегородки / Фото Pinterest


Камин и экзотическая растительность украсят террасу / Фото Pinterest


Даже на нестандартных участках можно поместить лавку и столик / Фото Pinterest


Серый цвет в сочетании с деревом сделают террасу более изысканной / Фото Pinterest

Автор: Юлія Бабич