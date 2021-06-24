Терраса – это летнее открытое помещение на предварительно подготовленной основе. Обычно на ней располагают столик и сиденья. Сегодня они делятся на террасы с навесом и открытые зоны. Первые, как правило, расположены у дома, вторые - могут быть отдаленными.

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Їдальня на терасі: 20 літніх варіантів для приватних будинків
Террасы, которые сливаются с ландшафтом, остаются актуальными / Фото Pinterest

Їдальня на терасі: 20 літніх варіантів для приватних будинків
Используйте плетеные кресла / Фото Pinterest

Їдальня на терасі: 20 літніх варіантів для приватних будинків
Раздвижные двери способны создать удобную веранду / Фото Pinterest

Їдальня на терасі: 20 літніх варіантів для приватних будинків
Используйте колонны и занавески, чтобы создать террасу в средиземноморском стиле / Фото Pinterest

Їдальня на терасі: 20 літніх варіантів для приватних будинків
Латунные элементы могут разделить пространство / Фото Pinterest

Їдальня на терасі: 20 літніх варіантів для приватних будинків
Гибкость искусственного ротанга обеспечит вам комфорт во время обедов / Фото Pinterest

Їдальня на терасі: 20 літніх варіантів для приватних будинків
Минимализм и мебель на тонких ножках – удачное решение для небольшой террасы / Фото Pinterest

Їдальня на терасі: 20 літніх варіантів для приватних будинків
Стильно смотрятся покрытия террасы в том же цветовом решении, что и фасад / Фото Pinterest

Їдальня на терасі: 20 літніх варіантів для приватних будинків
Hpl-панели для оформления террасы со стеклянным покрытием / Фото Pinterest

Їдальня на терасі: 20 літніх варіантів для приватних будинків
Природные материалы сделают пространство более легким / Фото Pinterest

Їдальня на терасі: 20 літніх варіантів для приватних будинків
Сочетание двух доминантных материалов – стильное решение / Фото Pinterest

Їдальня на терасі: 20 літніх варіантів для приватних будинків
Идеи для террасы с камнями / Фото Pinterest

Їдальня на терасі: 20 літніх варіантів для приватних будинків
Пример открытой террасы / Фото Pinterest

Їдальня на терасі: 20 літніх варіантів для приватних будинків
Терраса на заднем дворе, разделена на две зоны / Фото Pinterest

Їдальня на терасі: 20 літніх варіантів для приватних будинків
Белую мебель следует устанавливать на фоне черной перегородки / Фото Pinterest

Їдальня на терасі: 20 літніх варіантів для приватних будинків
Чтобы оставаться в тени, спроектируйте террасу с северной стороны / Фото Pinterest

Їдальня на терасі: 20 літніх варіантів для приватних будинків
Чтобы в пространство с навесом попадало больше света – используйте стеклянные перегородки / Фото Pinterest

Їдальня на терасі: 20 літніх варіантів для приватних будинків
Камин и экзотическая растительность украсят террасу / Фото Pinterest

Їдальня на терасі: 20 літніх варіантів для приватних будинків
Даже на нестандартных участках можно поместить лавку и столик / Фото Pinterest

Їдальня на терасі: 20 літніх варіантів для приватних будинків
Серый цвет в сочетании с деревом сделают террасу более изысканной / Фото Pinterest