Терраса – это летнее открытое помещение на предварительно подготовленной основе. Обычно на ней располагают столик и сиденья. Сегодня они делятся на террасы с навесом и открытые зоны. Первые, как правило, расположены у дома, вторые - могут быть отдаленными.

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Террасы, которые сливаются с ландшафтом, остаются актуальными / Фото Pinterest



Используйте плетеные кресла / Фото Pinterest



Раздвижные двери способны создать удобную веранду / Фото Pinterest



Используйте колонны и занавески, чтобы создать террасу в средиземноморском стиле / Фото Pinterest



Латунные элементы могут разделить пространство / Фото Pinterest



Гибкость искусственного ротанга обеспечит вам комфорт во время обедов / Фото Pinterest



Минимализм и мебель на тонких ножках – удачное решение для небольшой террасы / Фото Pinterest



Стильно смотрятся покрытия террасы в том же цветовом решении, что и фасад / Фото Pinterest



Hpl-панели для оформления террасы со стеклянным покрытием / Фото Pinterest



Природные материалы сделают пространство более легким / Фото Pinterest



Сочетание двух доминантных материалов – стильное решение / Фото Pinterest



Идеи для террасы с камнями / Фото Pinterest



Пример открытой террасы / Фото Pinterest



Терраса на заднем дворе, разделена на две зоны / Фото Pinterest



Белую мебель следует устанавливать на фоне черной перегородки / Фото Pinterest



Чтобы оставаться в тени, спроектируйте террасу с северной стороны / Фото Pinterest



Чтобы в пространство с навесом попадало больше света – используйте стеклянные перегородки / Фото Pinterest



Камин и экзотическая растительность украсят террасу / Фото Pinterest



Даже на нестандартных участках можно поместить лавку и столик / Фото Pinterest



Серый цвет в сочетании с деревом сделают террасу более изысканной / Фото Pinterest