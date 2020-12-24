В провинции Хубэй обновили фасад магазина книг. Теперь он напоминает горный пейзаж и образует взаимосвязь с уличными растениями.

Эта книжная лавка в Китае не оставит никого равнодушным. Про архитектурный проект от бюро Wutopia Lab сообщает ресурс The Architect .

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Вечерняя подсветка фасада магазина / Фото The Architect

Книжный магазин в китайской провинции Хубэй построили 30 лет назад, в 1980 году. Студия Wutopia Lab сделала проект по реновации здания: в магазине заново переосмыслили интерьер и обновили фасад.



В магазине продают книги на иностранных языках / Фото The Architect

Оригинальный дизайн здания теперь напоминает горный массив. Треугольники на фасаде создают словно пейзаж с перспективой. Атмосферу дополняют деревья, растущие на улице.



Призма выполняет роль освещения / Фото The Architect

В интерьере здания изменили способ освещения. Здесь сформировали стеклянный световой колодец, который проходит через все этажи. Он имеет форму перевернутой треугольной призмы и пронизывает все 6 уровней магазина.

В помещении использовали темные оттенки, которые создают зеркальный эффект и придают атмосфере таинственности.



В магазине много темных зеркальных поверхностей / Фото The Architect

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На фасаде разместили треугольные алюминиевые пластины, напоминающие профили гор. Импровизированный горный пейзаж ночью подсвечивается голубыми огнями.



В магазине сделали и светлые интерьеры / Фото The Architect