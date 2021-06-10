Горный дом в Швейцарии, созданный в гармонии с природой: фото

Извилистый бетон, окутывающий горный дом Мирослава Наскова в швейцарских Альпах создан для отдыха семьи и уединения. Смотрите фото невероятного проекта в нашем материале.

"Pavilion mountain house" – это семейный дом для отдыха, спроектированный архитектором из Лондона Мирославом Насковим для уединения в швейцарских Альпах. Органическая геометрия концепции создает идеальное пространство, что сочетается с природой вокруг.

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Горный дом в Швейцарии / Фото designboom.com

Будущее сооружение "вливается" в лесистый участок в Швейцарии. Учитывая этот невероятный вид с обильной зеленью, одним из главных дизайнерских решений Мирослава Наскова является интеграция природы в дом. Чтобы достичь этого, архитектор создает петли вокруг участка, интегрируя деревья и кусты в интерьер и придавая зданию органичности, благодаря которому кажется, что оно растет из земли.

Горный дом в Швейцарии / Фото designboom.com

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Кроме органических форм, архитектор также использует прозрачное стекло, чтобы размыть границу между внутренним и внешним пространством. С огромных панорамных окон от пола до потолка открывается вид на деревья, что успокаивает. Террасы позволяют выйти наружу и насладиться природой полностью. Застекленные элементы между бетонными плоскостями также добавляют архитектуре легкости, не утруждая общую конструкцию.

Горный дом в Швейцарии / Фото designboom.com