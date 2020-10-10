Украинская дизайн-студия разработала проект двух современных домов в Карпатах. Для стильных помещений используют современные материалы – бетон и стекло.

Дизайн создала студия S & T Architects, сообщает Archidea.

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Одним из ключевых элементов дизайна стал бассейн / Фото Archidea

Проект состоит из двух зданий, между которыми расположен бассейн. Его создали для двух молодых семей, которые любят отдых в Карпатах.

Сначала планировали сделать один дом для двух семей, однако в процессе разработки от этой идеи отказались.



Здания учитывают особенности местной природы / Фото Archidea

Спроектировали два помещения, каждое из которых соответствует требованиям конкретной семьи.

Для нас это была нестандартная и очень интересная задача. Каждый дом должен быть уникальным и соответствовать пожеланиям одной из семей, но одновременно здания должны гармонировать между собой, – рассказывают архитекторы.



В вечернем освещении резиденция выглядит особенно привлекательно / Фото Archidea

Строения имеют общий стиль. В основу положена простота бетонных конструкций, современные материалы, а также природные детали: вода и дерево.

Здания отличаются между собой пропорциями, размерами и формой. Планирование зависело от образа жизни каждой из семей.

Один из домиков имеет раздвижную стеклянную стену, выходящую на террасу. Он одноэтажный и приземленный.



Интерьер зданий довольно минималистичный / Фото Archidea

Вторая семья хотела любоваться садом – поэтому их резиденция имеет два этажа. Из спальни на втором уровне открывается чудесный вид.

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Этот дом сложнее построить: он содержит опорную конструкцию, которая вмещает лестницу и коммуникации – воду и электричество. "Коробку" дома создадут с бетонного каркаса.

Деревянную решетку со временем должны покрыть зеленые растения. Это доведет дизайн зданий до совершенства.

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