Голые стены и приглушенный свет: стильный ремонт в киевской "сталинке"

Чрезвычайное перевоплощения "сталинки" в Киеве от Dubrovska.studio – это пример того, как можно совместить пространство, построенное в 60-х годах прошлого века, с современными решениями и стильной дизайнерской мебелью. Квартира-студия учла как нюансы советской архитектуры, так и пожелания хозяев дома.

Проект Cedarwood находится в доме 1966 года. Квартира является классической "сталинкой" – жилым домом, которые сводились в СССР с конца 1930-х до середины 60-х годов. Основная задача дизайнеров состояла в создании пространства, которое вызывает ощущение покоя и гармонии. Для этого команда Dubrovska.studio использовала теплые тона, выразительные фактуры и создала интимную атмосферу, благодаря приглушенному освещению и ноткам дерева с кедром.

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Сначала команда планировала реализовать минималистичный и спокойный интерьер. Но после демонтажа в квартире проявился лепной декор над гипсокартонным потолком и пунцовый кирпич на стенах. Без особых раздумий команда дизайнеров решила изменить весь проект, сосредоточившись на естественных материалах и необработанном пространстве:

Мы решили не просто заполнить пространство, а показать все наследие прошлого века.



Как стильно обустроить квартиру в "сталинке" / Фото инстаграм Dubrovska Studio



Дизайнеры решили не обрабатывать стены / Фото инстаграм Dubrovska Studio



Кресло стало центральным элементом помещения / Фото инстаграм Dubrovska Studio

Особенности меблировки



Пол тоже является данью прошлому / Фото инстаграм Dubrovska Studio



Фортепиано привезенное из берлинского блошиного рынка / Фото инстаграм Dubrovska Studio

Кресло by & Traditional и стол Vitra являются центральными элементами в основной жилой зоне. Эта мебель добавляет стильного, элегантного оттенка и разбавляет грубость пространства щепоткой современности.



Для кухни использованы кресла в различных цветах / Фото инстаграм Dubrovska Studio



Кухонные поверхности выполнены с нелакированных меди / Фото инстаграм Dubrovska Studio

Фортепиано, купленное хозяином на берлинском рынке и работы украинских художников добавляют в пространство акценты, которые свидетельствуют об интересах владельцев дома, делая образ целостным и завершенным.



Просторная и светлая спальня / Фото инстаграм Dubrovska Studio

Мебель и материалы были выбраны в соответствии с общей философии интерьера. Чтобы добиться такого внешнего вида, кухонные фасады были изготовлены из нелакированных меди. Стол Fritz Hansen и стулья Fredericia стали особыми элементами обеденной зоны.



Ванная особо отличается от типичных сталинских санузлов / Фото инстаграм Dubrovska Studio