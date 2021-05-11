Для создания успокаивающего интерьера столовой Yakusha Design использовали свой фирменный стиль , который сочетает в себе четкие линии с натуральными и переработанными материалами . Выбранная палитра студии стремится сбалансировать шершавые и гладкие поверхности, геометрические и органические формы с помощью древесины, серого камня, переработанного пластика, стали и глины.

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Каждый из наших проектов рассказывает свою историю. Мы объединяем современные материалы и техники с давно известными, передающихся из поколения в поколение. Глиняные стены, по украинской традиции, имеют очень мощную энергию, – сказала основатель Yakusha Design Виктория Якуша.

Глиняная стена с выпуклой текстурой / Фото Евгения Авраменко

Планировка столовой разделена на три функциональные зоны . Обеденная зона, которая расположена рядом с фасадным окном, имеет изогнутые мягкие сидения на скамейке, обрамляющие большие круглые столы, созданные собственной торговой маркой Якуши Faina . Основа для столов изготовлена из стойкого материала "ztista " – разработанном Фаиной из глины, переработанной бумаги и других природных компонентов.

Авторские столы Yakusha Design / Фото Евгения Авраменко

Основанный на украинском технике , которая использовалась для строительства традиционных хижин, материал "ztista" наносится на переработанный стальной каркас для создания "несовершенной" поверхности . Бетонные столы дополненные прямоугольными пуфами из переработанного пластика .

Пуфы с переработанного пластика / Фото Евгения Авраменко

Третья зона – это кухонная зона, расположена за застекленной фарфоровой керамической посудой, служащей прилавком.

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Сочетание камня, глины и бетона – очень эффектно выглядит / Фото Евгения Авраменко

Многие предметы и аксессуары, что используются во всем интерьере, были сделаны вручную местными ремесленниками , такие как: лампы с макраме и фактурные глиняные вазы , (взяты из коллекции Фаины). Серия скругленных стальных бра , предназначенная для наполнения интерьера теплым светом после захода солнца для создания уютной атмосферы.