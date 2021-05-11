Для создания успокаивающего интерьера столовой Yakusha Design использовали свой фирменный стиль, который сочетает в себе четкие линии с натуральными и переработанными материалами. Выбранная палитра студии стремится сбалансировать шершавые и гладкие поверхности, геометрические и органические формы с помощью древесины, серого камня, переработанного пластика, стали и глины.
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Каждый из наших проектов рассказывает свою историю. Мы объединяем современные материалы и техники с давно известными, передающихся из поколения в поколение. Глиняные стены, по украинской традиции, имеют очень мощную энергию, – сказала основатель Yakusha Design Виктория Якуша.
Глиняная стена с выпуклой текстурой / Фото Евгения Авраменко
Планировка столовой разделена на три функциональные зоны. Обеденная зона, которая расположена рядом с фасадным окном, имеет изогнутые мягкие сидения на скамейке, обрамляющие большие круглые столы, созданные собственной торговой маркой Якуши Faina. Основа для столов изготовлена из стойкого материала "ztista " – разработанном Фаиной из глины, переработанной бумаги и других природных компонентов.
Авторские столы Yakusha Design / Фото Евгения Авраменко
Основанный на украинском технике, которая использовалась для строительства традиционных хижин, материал "ztista" наносится на переработанный стальной каркас для создания "несовершенной" поверхности. Бетонные столы дополненные прямоугольными пуфами из переработанного пластика.
Пуфы с переработанного пластика / Фото Евгения Авраменко
Третья зона – это кухонная зона, расположена за застекленной фарфоровой керамической посудой, служащей прилавком.
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Сочетание камня, глины и бетона – очень эффектно выглядит / Фото Евгения Авраменко
Многие предметы и аксессуары, что используются во всем интерьере, были сделаны вручную местными ремесленниками, такие как: лампы с макраме и фактурные глиняные вазы, (взяты из коллекции Фаины). Серия скругленных стальных бра, предназначенная для наполнения интерьера теплым светом после захода солнца для создания уютной атмосферы.
Аморфные формы и разнообразие текстур / Фото Евгения Авраменко