Архитектурная студия Christ & Gantenbein завершила строительство музея шоколадной марки Lindt рядом в швейцарском городе Кильхберг. Новое белоснежное здание будет посвящено истории шоколада и бренда.

Здание расположено рядом с озером, сообщает Dezeen.

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Несмотря на красный фасад, на входе обустроили стену в форме полукруга, которая выполнена из белого глазурованного кирпича.

Рядом с музеем – озеро / Фото Dezeen

Сам музей размещен вокруг большого – 64 метра в длину, 15 метров в высоту и 13 метров в ширину – атриума, в котором размещен самый большой в мире шоколадный фонтан, который имеет 9 метров высотой.

Фонтан является украшением минималистического холла / Фото Dezeen

Рядом с атриумом на первом этаже будет зона приема, магазин площадью 500 квадратных метров и кафе, в котором также есть места для отдыха.

Наверх ведет винтовая лестница / Фото Dezeen

Экспонаты музея вместе с интерактивной шоколадной экскурсией были размещены на этажах выше.

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Обилие балконов отличает второй этаж / Dezeen