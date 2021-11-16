Главные тренды: на какие цвета следует обратить внимание

Цвета играют огромную роль в дизайне интерьера. Одни способны зрительно увеличить комнату, другие вносят в них нотки уюта, третьи – это приятный ветер свежести. Поэтому не удивительно, что цветовые сочетания близки сердцу каждого дизайнера.

Выбирая цвета, следует подумать, какие оттенки будут "жить" в гармонии друг с другом. Благодаря этому вы сможете создать красивый облик собственного дома.

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Цвета имеют огромную силу. Они могут оказывать влияние на человеческие эмоции, улучшать настроение, аппетит, расслаблять или раздражать.

Монохромные оттенки

Дизайнеры все чаще предпочитают интерьеры, выдержанные в однотонных тонах. Это неудивительно – монохромные композиции радуют своей слаженностью и визуальным порядком. Если вы хотите обустроить яркое одноцветное пространство, выбирайте белый цвет и оттенок слоновой кости. Пусть светлые тона охватывают стены, ткани и фасады мебели. Можно приправить такой интерьер золотистыми и серебристыми добавками.

Волшебный дизайн / Фото unsplash

Игра на акценте

В последнее время большой популярностью пользуются черно-белые интерьеры, разбитые красочным акцентом. Это очень безопасное решение, которое идеально подойдет как для скандинавских, так и гламурных композиций. Чтобы не перегружать пространство, следует выбирать светлые стены и мебель с черной отделкой.

Увлекательный стиль / Фото unsplash

Круг цветов

Выбирая цвета для конкретного интерьера, следует внимательнее присмотреться к так называемому цветовому кругу. В него входят двенадцать цветов – основные, производные и смешанные. Посмотрев на цветовой круг, вы быстро узнаете какие оттенки идеально сочетаются. Если вы хотите разнообразную, но гармоничную композицию, выбирайте родственные комбинации, то есть оттенки, расположенные рядом друг с другом в цветовом кругу.

Просто и уютно / Фото unsplash

Противоположности притягиваются

Еще один вариант, который можно использовать, глядя на цветовой круг, – это комплементарная гармония. В этом случае подбираются противоположные друг другу цветовые сочетания. Это такие цвета, как желтый и сиреневый, или оранжевый и бирюзовый. Эти виды дуэтов гармонично вписываются в интерьер, но в то же время очень энергичны.

Загадочный акцент / Фото unsplash