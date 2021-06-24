Используя данные Pinterest и Google Search Volumes, команда Victorian Plumbing проанализировала, какие тенденции относительно дизайна ванных комнат собирают больше всего трафика в 2021 году. Делимся их выводами.

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Самый популярный товар: биде



Сегодня биде востребованный элемент квартир / Фото apartmenttherapy

Наиболее популярным трендом, согласно исследованию, является биде. Ранее считалось, что этот сантехнический прибор – признак роскошных гостиничных номеров или шикарных апартаментов, но за последний год к нему произошло массовое повышение интереса. Это и доказывает статистика: количество поисковых запросов в Google достигло 1,68 миллиона.

Второе место заняли "умные туалеты" с функцией самоочистки. Такие унитазы изготавливаются из гладкой керамики, которая имеет специальное покрытие, предотвращающее накопление минералов и отходов. Число поисковых запросов возросло на 45%.

Завершают тройку тенденций безбарьерные душевые кабинки, которые стали незаменимым атрибутом домов людей с инвалидностью. Количество поисковых запросов увеличилось на 30%.

Самый популярный стиль: скандинавский



Светлые тона и природные материалы остаются в трендах / Фото apartmenttherapy

Наиболее популярным стилем ванных комнат в 2021 году ожидаемо стал сканди. По данным Victorian Plumbing, количество поисковых запросов увеличилось на 340%.

Популярностью пользуются ванны в винтажном стиле и санузлы с терраццо. Замыкают пятерку лидеров ванные комнаты в стиле SPA и минимализм.

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Самая популярная опция: вешалки для полотенец

Пользователи обращают внимание на детали / Фото jurnaldedesigninterior

Вешалки для полотенец, использование светлых / приглушенных цветов и полы с подогревом продолжают возглавлять списки самых популярных опций для санузлов. Также пользователям интересны латунные перегородки для душа, светильники и водонепроницаемые Bluetooth-колонки.

Самый популярный цвет: шалфей

Самый популярный цвет для оформления ванной комнаты / Фото Apartmenttherapy

Согласно отчету, самый популярный цвет для ванной в 2021 году – шалфей. Далее следуют:

фисташковый,

серо-коричневый,

розовый,

изумрудный.

Наименее популярные товары

Популярность золотого душа упала на 24%, другие золотые элементы пользователи искали на 42% меньше по сравнению с предыдущими годами. Аналогично сократилось количество поисковых запросов, связанных с медными аксессуарами.

Гидромассажные ванны гуглили на 17% меньше, также упал спрос на хай-тек туалеты, ванны с закругленными краями и дизайнерские современные душевые кабины.