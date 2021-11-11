Главные правила сочетания цветов на кухне: раскрываем главные секреты

Выбирая цветовую гамму для собственного дома, следует учитывать многие факторы: последние тенденции, предпочтения, вкусы и даже освещение помещения. От цвета зависит, какое настроение будет иметь комната, а если это касается кухни – даже аппетит.

Неправильно подобранный цвет интерьера вполне может усугубить самочувствие и повлиять на настроение. Давайте поразмышляем, как грамотно подобрать цветовую гамму для кухни.

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Выбирая цвета для кухни, следует помнить о нескольких факторах. Цвета от теплого желтого до оттенков оранжевого ассоциируются с летом, пляжем и фруктами. Такие яркие детали создадут "согревающий" интерьер.

Продуманное пространство / Фото pexels

Оттенки синего и зеленого способствуют спокойствию, но в помещениях без естественного освещения могут производить впечатление прохлады. В свою очередь черный, темно-синий и оттенки серого чуть-чуть перегружают и оптически уменьшают пространство.

Уют и комфорт / Фото pexels

Основное правило при сборке цветовой гаммы для кухни состоит в том, чтобы цвета стен на кухне гармонировали с цветами кухонных гарнитуров. Особое внимание следует уделить выбору цвета в случае пространств, открытых для гостиной. Цвета стен и цвета мебели должны дополнять друг друга.

Приятная кухня / Фото pexels

Цвета на кухне должны плавно дополнять дизайн интерьера и воздействовать на эмоции и самочувствие.

В принципе, нет предела в выборе цветов для кухонного пространства. Однако перед тем, как окрашивать стены или правильно выбрать мебель, следует обратить внимание на доступ природного света. Если в пространство, предназначенное для кухни, редко попадают солнечные лучи, то лучше выбрать светлые тона стен, потолка или пола.

Пространство, придающее аппетиту / Фото pexels

Как бы то ни было, лучшим ориентиром могут стать собственный вкус и интуиция. Каким бы удачным и прогрессивным ни было решение – оно должно нравиться в первую очередь вам.