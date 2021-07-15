Чтобы уберечь вас от самых распространенных ошибок, собрали советы специалистов, которые помогут правильно обустроить даже самые маленькие и неудобные помещения.

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Отсутствие стратегии

Важно решить, как будет использоваться комната, и только после этого покупать мебель и технику. При этом, специалисты советуют выбрать только одно назначение пространства, ведь вы не сможете поместить в небольшом помещении и габаритное фортепиано, и двуспальную кровать. Не забывайте об удобных проходах между мебелью.

Пропорции и масштаб



Учтите размеры мебели / Фото Unsplash

Мебель должна быть правильной ширины, высоты и глубины, которые будут соответствовать масштабу комнаты. Для небольших пространств специалисты рекомендуют выбирать мебель глубиной не более 90 сантиметров.

Избыточное количество мебели

Одна из основных ошибок при обустройстве небольших помещений – желание поместить в пространстве все и сразу. Так и возникает беспорядок.

Эксперты отмечают, что вместо нескольких полок, тумб, и комода, лучше выбрать один высокий шкаф. В этом случае габаритность пойдет вам на пользу, ведь вы будете использовать не общую площадь комнаты, а пространство стены между полом и потолком.

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Неправильный цвет

Еще одна ошибка – непродуманный выбор цвета пола и стен. Иллюзия большего пространства достигается с помощью добавления светлых палитр. Пол, в свою очередь, может стать удачным темным контрастом.

Игнорирование стен



Используйте подвесную мебель / Фото Pinterest

Вы не сможете разместить все на полу, поэтому применяйте подвесную мебель. Полки, тумба для телевизора и рабочий стол необязательно должны быть оборудованы ножками. Так у вас появится дополнительное пространство для хранения вещей.