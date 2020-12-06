Гирлянды в интерьере: 6 идей для праздничного декора – фото примеров
Гирлянды можно включать не только в период праздников. Сделайте в спальне, гостиной или кухне приятное пространство, где будете проводить уютные вечера.
Накануне новогодних праздников покупать гирлянды особенно актуально, потому Дизайн 24 рассказывает, как оригинально украсить ими дом.
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Гирлянда над кроватью создает настроение / Фото Yapokupayu
Гирлянды в бутылках, банках, вазах
Для того, чтобы поместить гирлянду в какой-либо прозрачный предмет, лучше приобрести модель на батарейках.
Оригинально выглядит гирлянда в бутылках от вина. В зависимости от цвета стекла можно достичь интересных световых эффектов.
Вариант гирлянды в стеклянной посуде / Фото Homebuilding
Гирлянды из лампочек Эдисона
Ранее такое украшение можно было увидеть только в фильмах. Сейчас можно приобрести такие гирлянды и развесить их дома.
Ретрогирлянда из лампочек выглядит очень стильно / Фото svetlini.ua
Лампочками украшают сад, двор и помещения. Они очень универсальны и создают праздничное настроение.
Ведь самодельные гирлянды из настоящих ламп потребляют много электроэнергии и сильно нагреваются.
"Водопад" из гирлянд
Идея для окна. Для этого вам понадобятся одинаковые гирлянды небольшой длины (до 3 метров). Повесьте их на окно вертикально, чтобы они свисали к полу.
Вариант гирлянды на окне / Фото nuzhnye-pocupki.com.ua
Сегодня можно приобрести уже готовые варианты водопада на окна.
Гирлянда на зеркале
Если в комнате есть зеркало в раме, развешайте на него гирлянду так, чтобы она отражалась от поверхности. Это усилит эффект гирлянды и сделает в комнате загадочную атмосферу.
Зеркало удваивает эффект гирлянды / Фото Homebuilding
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Гирлянда с фото
Приобретите длинную и тонкую гирлянду нейтрального оттенка. Развешайте ее линиями на одной стене. Сверху разместите любимые фото с помощью скрепок или маленьких прищепок.
Гирлянда с фото / Фото Homebuilding
Обмотайте велосипед
... или любой другой предмет в квартире. Чем необычнее будет этот предмет – тем интереснее. Такая конструкция может быть источником приглушенного освещения в комнате.
Велосипед с гирляндой / Фото Kvartblog
Красивый интерьер с гирляндами / Фото Kvartblog
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