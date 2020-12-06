Гирлянды можно включать не только в период праздников. Сделайте в спальне, гостиной или кухне приятное пространство, где будете проводить уютные вечера.

Накануне новогодних праздников покупать гирлянды особенно актуально, потому Дизайн 24 рассказывает, как оригинально украсить ими дом.

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Гирлянда над кроватью создает настроение / Фото Yapokupayu

Гирлянды в бутылках, банках, вазах

Для того, чтобы поместить гирлянду в какой-либо прозрачный предмет, лучше приобрести модель на батарейках.

Оригинально выглядит гирлянда в бутылках от вина . В зависимости от цвета стекла можно достичь интересных световых эффектов.



Вариант гирлянды в стеклянной посуде / Фото Homebuilding

Гирлянды из лампочек Эдисона

Ранее такое украшение можно было увидеть только в фильмах. Сейчас можно приобрести такие гирлянды и развесить их дома.



Ретрогирлянда из лампочек выглядит очень стильно / Фото svetlini.ua

Лампочками украшают сад, двор и помещения. Они очень универсальны и создают праздничное настроение.

На что нужно обратить внимание при покупке: сегодня на рынке есть два вида таких гирлянд. Одни изготавливают из настоящих лампочек и шнура, другие же являются декоративными гирляндами, стилизованными под лампочки Эдисона. Выбирайте второй вариант.

Ведь самодельные гирлянды из настоящих ламп потребляют много электроэнергии и сильно нагреваются.

"Водопад" из гирлянд

Идея для окна. Для этого вам понадобятся одинаковые гирлянды небольшой длины (до 3 метров). Повесьте их на окно вертикально, чтобы они свисали к полу.



Вариант гирлянды на окне / Фото nuzhnye-pocupki.com.ua

Сегодня можно приобрести уже готовые варианты водопада на окна.

Гирлянда на зеркале

Если в комнате есть зеркало в раме, развешайте на него гирлянду так, чтобы она отражалась от поверхности. Это усилит эффект гирлянды и сделает в комнате загадочную атмосферу.



Зеркало удваивает эффект гирлянды / Фото Homebuilding

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Гирлянда с фото

Приобретите длинную и тонкую гирлянду нейтрального оттенка. Развешайте ее линиями на одной стене. Сверху разместите любимые фото с помощью скрепок или маленьких прищепок.



Гирлянда с фото / Фото Homebuilding

Обмотайте велосипед

... или любой другой предмет в квартире. Чем необычнее будет этот предмет – тем интереснее. Такая конструкция может быть источником приглушенного освещения в комнате.



Велосипед с гирляндой / Фото Kvartblog