Если вы любите комнатные растения, только посмотрите на этих красавчиков. Владельцы потратили много времени и сил, чтобы вырастить настоящие домашние деревья.

Выращивать вазоны – непростое дело. Даже неприхотливые кактусы нуждаются в правильном поливе, температурном режиме и достаточном количестве солнечного света. Только представьте, как сложно выращивать гигантов с нашей подборки.

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Колоказия

В дикой природе колоказия встречается в тропических лесах Южной и Юго-Восточной Азии, а также в Новой Гвинее. Это – травянистое растение с чрезвычайно большими листьями.

Монстера вариегатна

Это красивое растение может достигать высотой до потолка. Ее характерной особенностью являются бело-зеленые листья. Монстера также может цвести длинными цветами кремового цвета.

Квартирное дерево

Это растение вида алоказия привлекает внимание каждого, кто приходит в дом. Алоказия – также уроженка тропиков. Чтобы вырастить такой вазон, нужно немало времени и усилий.

Вазон высотой с дом

Это также монстера, которая выросла чрезвычайно большой. Только посмотрите на размер этого растения!

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Филодендрон