Эта квартира в жилом комплексе под Барселоной является одним целым со зданием, в котором она расположена. Про нестандартные решения дизайнеров, цветные вспышки и круги в интерьере читайте в нашем материале.

Этот интерьер понравится любителям ретрофутуризма и оригинальных конструкций. О квартире с геометрическими элементами сообщает журнал Urdesignmag .

Актуально Для новогодних каникул: 5 маленьких и очень уютных домов в лесу



В интерьере использовали разнообразные круги / Фото Urdesignmag

Автором проекта стала архитектурная студия Bonell + Dòriga. В интерьер добавили красочные геометрические элементы – такие же, как на фасаде дома.

Жилой комплекс, в котором расположена квартира, состоит из 18 ступенчатых, ржаво-красных башен. Между зданиями сделали ярко-голубые дворики. Сейчас этот комплекс переживает ренессанс – интерес жителей Барселоны к нему растет.



В светлом пространстве использовали цветные пятна / Фото Urdesignmag

Квартира, в которой сделала ремонт студия Bonell + Dòriga, является частью этого большого жилого массива. Поэтому дизайнеры не смогли избежать аллюзий на фасад здания внутри помещения.



Здание, в котором расположена квартира / Фото Urdesignmag

В комнатах, выходящих на север, стены сделали бирюзовыми, а в тех, что "смотрят" на юг – красными. В квартире использовали вспышки цветов красного, темно-синего и песочного оттенков.



Здесь прослеживается идеальная геометрия форм / Фото Urdesignmag

В Украине Диваны в форме рук и жемчуг на стенах: фото завораживающего индийского ресторана в Киеве

Здесь везде прослеживается ступенчатая геометрия: в двухцветной плитке, широких лавках, которые превращаются в диваны. В интерьере много кругов: это и дверные проемы в виде арок, и круглые лестницы, и зеркало в ванной.