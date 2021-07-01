Где живут украинские архитекторы и дизайнеры: подборка ко Дню архитектуры Украины

О проектах украинских архитекторов и дизайнеров говорит весь мир. Они получают престижные награды, о них пишут авторитетные издания, их приглашают к сотрудничеству над важными объектами. Но как и где живут люди, которые ежедневно творят пространства для других?

Специально ко Дню архитектуры Украины, Дизайн 24 публикует подборку интерьеров, которые создали для себя и своих семей украинские архитекторы и дизайнеры. Мы заглянем в частное пространство тех, кто его создает и расскажем, что в нем особенного.

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"Шкруб" Сергея Махно

Дом для своей семьи архитектор Сергея Махно, построил в Козине, неподалеку от Киева. Куб "Шкруб" под толстой соломенной крышей выделяется на фоне стандартных зданий, расположенных рядом. Проектируя дом, Махно опирался на характерную для себя эстетику ваби-саби – сочетание японской простоты и украинского традиционности. Благодаря этому тандему, в доме поместилось "много природы и многие жизни".



Где живут украинские архитекторы / Фото Mahno

Стены имеют несколько видов керамического покрытия: обычная глина смешанная с семенами льна, ржи и пшеницы. Простые фасады здания украшены тонкими горизонтальными деревянными рейками. В соломенной крыши сделаны вырезы для окон верхнего этажа.



Деревянные стеллажи – идеальный фон для керамики / Фото Mahno



В доме использовано множество текстур / Фото Mahno

Интерьер наполнен коллекцией украинской керамики. Стены покрыты керамической плиткой по дизайну владельца, также дом украшают керамические светильники и коллекция гончарных изделий Махно.

Покрытая штукатуркой лестница ведет на второй этаж. Здесь начинается частная зона дома – со спальнями владельцев и троих детей.



В доме использовано множество текстур / Фото Mahno

Каждая из детских спроектирована индивидуально, со своим особым дизайном. В одной доминирует отделка из дуба, в другой – обои, нарисованные Сергеем, в третий – стены украшены животными и птицами. В главной спальне изголовье вылепленный в виде глиняной скалы. Спальня разделена на зоны – есть домашний офис, зона сна и ванная комната.



Глиняное изголовье в спальне / Фото Mahno

Пастельный дом Виктории Якуши в Брюсселе

На поиск идеального дома ушло несколько месяцев. В конце Виктория с семьей остановилась на здании, построенном в 2007 году архитектурной студией V2W. Деревянный фасад, бетонный пол, одна из стен выложена из кирпича, а панорамные окна доставляют сюда максимум света.



Где живут украинские дизайнеры / Фото Yakusha Design



Где живут украинские дизайнеры / Фото Yakusha Design



Первый этаж – своеобразная галерея современного дизайна / Фото Yakusha Design

Дом Якуши двухэтажный. На первом этаже – прихожая, кухня, гостиная, на втором – 3 спальни и 2 санузла.

Концепция будущего интерьера родилась в тот же день, когда Якуша приняла решение заезжать сюда. Архитектор решила создать не просто дом, а галерею-резиденцию современного украинского дизайна. Посетители словно приходят в гости к друзьям, где им предлагают взаимодействовать с дизайнерскими предметами из разных коллекций.



Дом украшает большое количество декоративных элементов / Фото Yakusha Design



Природные материалы в гостиной / Фото Yakusha Design

На первом этаже размещена минималистичная мебель в нейтральных бежевых оттенках. Древесина, керамика и войлок – основные материалы, которые использовались для оформления жила. Они создают равновесие в сочетании с бетоном, стальной отделкой и кирпичными стенами.



Светлые цвета и панорамные окна в дизайне / Фото Yakusha Design



Минималистичный интерьер / Фото Yakusha Design

Чтобы минималистичный монотонный интерьер не был скучным, его разбавили фактурами – вещами с историей, круглыми предметами и живыми материалами.

Дом Кристины Бадзян и Дмитрия Сорокевича

Архитекторы бюро replus остановили свой выбор на квартире в исторической части Львова. Несмотря на запущенный вид и неудобную планировку, паре понравилось жилье, а его обустройство стало определенным вызовом.



Где живут украинские архитекторы / Фото replusbureau



Где живут украинские архитекторы / Фото replusbureau



Отреставрированная квартира во Львове, которая сочетает современность и традиции / Фото replusbureau

Архитекторы рассказывают, что при выборе общей концепции, они сразу решили ориентироваться на аутентичность. Поскольку и Кристина, и Дмитрий родились во Львове, они тяготеют к сохранению исторической самобытности. При этом пара ежедневно наблюдает, как люди разрушают простые ценности, "стремясь построить вокруг себя безликий современный интерьер, только чтобы избавиться от старого".

Своим примером архитекторы решили продемонстрировать, что даже простые вещи могут украсить интерьер, а старые – удачно его дополнить.



У доме доминируют природные материалы / Фото replusbureau



Необработанные поверхности в гостиной / Фото replusbureau



Камин в гостиной / Фото replusbureau

Пол в кухне до несущих балок полностью прогнил, а инженерные коммуникации находились в аварийном состоянии. Со времен австрийского периода сохранились старые окна, полы, двери. На стенах и потолке был типичный элемент советского благоустройства – известковая побелка, под слоем которой в спальне обнаружили росписи. Паркет удалось реставрировать частично.



Зона кухни-столовой / Фото replusbureau

Удалось отреставрировать двери, окна же пришлось заказывать новые, повторив рисунок старого остекления. Оконные ручки были в хорошем состоянии, их сняли и прикрутили уже на новые окна.

Печь сначала находилась между двумя спальнями. В квартире давно переделали систему отопления, поэтому печь не выполняла никаких функций. Архитекторам захотелось сделать открытый камин. И они решили воспользоваться преимуществами третьего, последнего этажа помещения, сделав вытяжную трубу, пара вывела ее через чердак.



Детская комната / Фото replusbureau



Спальня архитекторов / Фото replusbureau

Архитекторы признаются, что не очень любят перегородки между кухней и гостиной, но в этом случае осуществить демонтаж было невозможно. Поэтому вместо дверей оставили пустые арочные проемы, которые предварительно укрепили. Основные зоны в квартире остались на своих местах, а проблему узких комнат решили с помощью зеркал.

Идея оставить потолочные балки открытыми появилась в процессе ремонта. В отличие от напольного покрытия они оказались в хорошем состоянии.



Ванная в спальне / Фото replusbureau

Самой интересной деталью выглядит ванная в спальне. Архитекторы признаются, что ставили ее исключительно в целях отдыха. При этом в квартире есть функциональная душевая.

Квартира дизайнера Яна Молодых в Киеве

Яна Молодых приобрела квартиру в Киеве площадью 48 квадратных метров. Причиной покупки стало приятное пополнение – у дизайнера появилась кошка, которая усложнила проживания в арендованной квартире.



Как живут дизайнеры / Фото Yana Molodykh Interiors



Основной акцент – на цветах / Фото Yana Molodykh Interiors

Квартира дизайнера расположена в жилом комплексе малоэтажной застройки. Ее главное преимущество – собственная терраса. Яна столкнулась с ограничением во времени и бюджете, поэтому основные акценты делались на цвете и предметах декора.



Круглый стол для обеда не занимает много места / Фото Yana Molodykh Interiors

Первым предметом после покупки квартиры стала картина одесской художницы из изображением собаки. В результате все пространство дизайнер посвятила животному миру.



В доме доминирует животная тематика / Фото Yana Molodykh Interiors

Для визуального расширения компактных помещений Яна использовала обои, а гардеробная в спальне стильно скрытая бархатными гардинами.



Гардины для отделения гардеробной / Фото Yana Molodykh Interiors



Обои с животным принтом / Фото Yana Molodykh Interiors



Обои для расширения пространства / Фото Yana Molodykh Interiors