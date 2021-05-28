В современных интерьерах всю бытовую технику скрывают в мебельной части, однако стиральная машина имеет свою особенность в использовании. Производители рекомендуют открывать стиральную машину после стирки до полного высыхания барабана, чтобы техника была в отличном состоянии длительное время. Как удачно разместить стиральную машину в интерьере, чтобы было комфортно, рассказали kutsinadesign в своем инстаграме.

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1. Под столешницей

Высота средней стиральной машины с фронтальной загрузкой в среднем имеет 85 сантиметров. Поставить такую технику под столешницу не составит труда – выглядеть "инородным объектом" она точно не будет . Материал столешницы может быть любым: дерево, искусственный и натуральный камень, пластик – зависит только от вашего бюджета.

Стиральная машина скрыта в мебельной части / Фото инстаграм kutsinadesign

2. В нише в ванной

Ниша хороша тем, что, даже если ее нет в обычном планировании, перегородки можно сделать самостоятельно с помощью гипсокартона, обложив плиткой.

Стиральная и сушильная машины расположены в нише со шкафом для бытовых вещей. Удобно! / Фото инстаграм kutsinadesign

3. В отдельной прачечной

Кроме стиральной машины, здесь можно установить также и сушильную – проблема развешивание по дому белья решится сразу. Для экономии места две машины устанавливают одну над другой.

Если площадь квартира позволяет воплотить такое решение – не сомневайтесь! / Фото инстаграм kutsinadesign

4. В гардеробной

Техники и бытовой химии достаточно выделить небольшой шкаф – тогда для хранения одежды будет больше пространства. Полезная вещь – сложная гладильная доска , которая пригодится для глажки и постельного белья, и вечернего платья.

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5. В шкафу