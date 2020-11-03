Выбирая электрокамин, покупатель сталкивается со многими вопросами: где купить, как устанавливать, какие камины самые реалистичные и тому подобное.

Найти информацию в интернете про любую модель не составит труда, но не стоит забывать, что электрокамин в первую очередь — это предмет декора и, подбирая себе электрокамин, главным критерием выбора будет его дизайн и соответствие с вашим интерьером. Даже самые качественные фото и видео не передадут всю картину визуализации пламени, и идеальным вариантом будет перед покупкой посмотреть камин вживую.

Шоурумы электрокаминов Dimplex и Royal Flame



На фото шоурум электрокаминов. Город Киев, ул. Обсерваторная, 13/15

Официальный представитель продукции Dimplex и Royal Flame создал шоурум с выставкой всего модельного ряда, который предлагают производители. На сегодняшний день это самый большой магазин электрокаминов в Украине, где покупатель может получить подробную консультацию специалистов, рекомендации по выбору электрокамина, его монтажа и эксплуатации.

Видообзор шоурума электрокаминов. Город Киев, ул. Обсерваторная, 13/15

Кроме электрокаминов, можно подобрать и портал (декоративное обрамление) для камина. Благодаря собственному производству, портал могут изготовить под заказ с учетом всех пожеланий – материал, размер, декорирование и цвет.

Ассортимент магазина

На видео презентация модельного ряда настенных электрокаминов, подробнее на сайте dimplex-kaminy.com.ua

В магазине представлены все существующие технологии визуализации пламени:

популярные 2D электрокамины классического напольного и HI-Tech настенного типа;

На видео электрокамин Dimplex Cassette 1000 PS, подробнее на сайте dimplex-kaminy.com.ua

3D камины с паром, которые создают визуализацию не только пламени, но и дыма;

5D электрокамины для интерьера люкс класса.

Больше про электрокамины читайте тут: 5D электрокамины: как работают, какие бывают и в чем их особенность

Все электрокамины можно включить и протестировать, сравнить визуализацию пламени моделей Dimplex (Ирландия) и Royal Flame (Китай), тем самым подобрать себе камин под любой бюджет. Ассортимент магазина постоянно обновляется и расширяется, благодаря анализу потребности покупателей и новинок мирового рынка электрокаминов.

Посмотреть вживую и протестировать электрокамины марки Dimplex (Ирландия) и Royal Flame (Китай) можно в шоуруме Dimplex по адресу: город Киев, ул. Обсерваторная, 13/15 и ул. Анны Ахматовой, 35. Получить профессиональную консультацию по каминам Dimplex можно на фирменном сайте dimplex-kaminy.com.ua, по бюджетным электрокаминам Royal Flame на сайте royal-flame.com.ua или по тел. 050 500 17 37 и 097 500 17 37.