Где купить электрокамин: самый большой шоурум электрокаминов в Украине
Выбирая электрокамин, покупатель сталкивается со многими вопросами: где купить, как устанавливать, какие камины самые реалистичные и тому подобное.
Найти информацию в интернете про любую модель не составит труда, но не стоит забывать, что электрокамин в первую очередь — это предмет декора и, подбирая себе электрокамин, главным критерием выбора будет его дизайн и соответствие с вашим интерьером. Даже самые качественные фото и видео не передадут всю картину визуализации пламени, и идеальным вариантом будет перед покупкой посмотреть камин вживую.
Шоурумы электрокаминов Dimplex и Royal Flame
На фото шоурум электрокаминов. Город Киев, ул. Обсерваторная, 13/15
Официальный представитель продукции Dimplex и Royal Flame создал шоурум с выставкой всего модельного ряда, который предлагают производители. На сегодняшний день это самый большой магазин электрокаминов в Украине, где покупатель может получить подробную консультацию специалистов, рекомендации по выбору электрокамина, его монтажа и эксплуатации.
Видообзор шоурума электрокаминов. Город Киев, ул. Обсерваторная, 13/15
Кроме электрокаминов, можно подобрать и портал (декоративное обрамление) для камина. Благодаря собственному производству, портал могут изготовить под заказ с учетом всех пожеланий – материал, размер, декорирование и цвет.
Ассортимент магазина
На видео презентация модельного ряда настенных электрокаминов, подробнее на сайте dimplex-kaminy.com.ua
В магазине представлены все существующие технологии визуализации пламени:
- популярные 2D электрокамины классического напольного и HI-Tech настенного типа;
На видео электрокамин Dimplex Cassette 1000 PS, подробнее на сайте dimplex-kaminy.com.ua
- 3D камины с паром, которые создают визуализацию не только пламени, но и дыма;
- 5D электрокамины для интерьера люкс класса.
Больше про электрокамины читайте тут: 5D электрокамины: как работают, какие бывают и в чем их особенность
Все электрокамины можно включить и протестировать, сравнить визуализацию пламени моделей Dimplex (Ирландия) и Royal Flame (Китай), тем самым подобрать себе камин под любой бюджет. Ассортимент магазина постоянно обновляется и расширяется, благодаря анализу потребности покупателей и новинок мирового рынка электрокаминов.
Поделиться новостью