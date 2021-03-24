Для того чтобы с комфортом жить в маленькой квартире, нужно продумать систему хранения вещей. Полки под потолком сэкономят жилую площадь и помогут спрятать все необходимое.

Сегодня существует немало конструкций, которые помогут организовать пространство. Среди них есть открытые и закрытые, стационарные и подвижные, легкие конструкции и объемные, предназначенные для большого количества вещей.

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Мебель высотой до потолка



Высокие шкафы помогут спрятать все необходимое / Фото Domfront

Это самый простой вариант, однако не самый бюджетный. Если вы планируете заказывать новые шкафы – однозначно покупайте варианты высотой до потолка. Это решение будет оправданным и для кухни, и для жилых комнат или прихожей.

Среди преимуществ мебели по высоте комнаты: она вместительна, надежно прячет предметы от посторонних глаз и не накапливает пыль.

Недостатки: такая мебель может выглядеть слишком массивно и утяжелять интерьер.

Модульные полки



Полки под потолком выглядят достаточно декоративно / Фото Imbuilder

Открытые полки легко монтировать и они являются достаточно бюджетными. На них можно хранить книги, альбомы, сувениры и тому подобное.

Стеллажи можно сделать по всему периметру комнаты или только в одном месте. Можно чередовать открытые и закрытые полки.

Недостатком такого решения является то, что открытые полки и предметы на них собирают немало пыли.

Ниши под потолком



Ниши для вещей нужно монтировать на этапе ремонта / Фото Shkafchik

Ниши являются стационарными и, фактически, монтируются в комнате во время ремонта. К нишам можно добавить дверцы. Такое решение помогает хранить достаточно большое количество вещей.

Недостатки: ниши воруют высоту комнаты и могут визуально утяжелять интерьер.

Стеллажи



На стеллажах можно хранить множество вещей / Фото Stroimpilim

Такой вариант лучше всего подходит для кладовой, гаража или других подсобных помещений. Стеллажи похожи на полки, однако менее декоративны. Стеллажи можно сделать из досок или поддонов и разместить их на металлическом каркасе.

Правильно и качественно сделанные стеллажи могут хранить много разных вещей, даже весьма тяжелых. Сейчас популярно делать стеллажи даже в квартирах, например, в стиле лофт. Но не к каждому интерьеру подойдет такое грубое решение.

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Подвижные конструкции



Система для хранения под потолком / Фото Make-self

Можно изготовить подвижную конструкцию из рельс, роликов, тросов и мест для хранения. Система для хранения может состоять из подвесных корзинок, пластиковых лотков и тому подобное.