Перед жителями небольших квартир возникает проблема: где хранить вещи. Желательно, чтобы еще и осталось место для жизни.

О том, куда спрятать все свои вещи, рассказывает Дизайн 24.

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Шкафы до потолка

Забудьте о модной кухне без навесных шкафчиков. Если в вашей квартире действительно мало места, используйте пространство по максимуму .



Высокие шкафы увеличивают пространство для хранения / Фото Stroimpilim

Делайте все шкафы в квартире высотой до потолка . Это создаст своеобразные антресоли – на верхние полки можно прятать множество вещей, которые временно не нужны . Так вы сможете комфортно размещать сезонную одежду, одеяла, снаряжение для занятий спортом и туризма и так далее.

Пространство под кроватью



Кровать с нишами для хранения / Фото fmebli.com.ua

Если площадь вашего жилья небольшая, есть смысл покупать кровать с ящиками . Такой вариант сэкономит пространство и средства – в некоторых случаях можно обойтись без шкафа .

Используйте стену вокруг окна



Шкафы вокруг окна / Фото legko.com

Обычно эта стена не включена в процесс планирования мебели. Но пространство у окна можно использовать максимально: поставьте здесь рабочий стол, а всю стену вокруг можно закрыть шкафом или полками.

Закажите комплект из шкафа и кровати

Так все необходимые вещи в спальне будут размещены в одной плоскости . У вас останутся свободные стены: возле них можно разместить рабочий стол, телевизор или оставить пространство пустым.



Комната, в которой максимально использовали свободное пространство / Фото Design-homes

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Поставьте полки в углах

Если вам не хватает места для хранения всяких мелочей , угловые полочки станут хорошим вариантом. Их можно изготовить на заказ, или же поискать подобные в магазинах.



Используйте пространство в углу комнаты / Фото Novamett