Где хранить вещи в маленькой квартире: советы с фото
Перед жителями небольших квартир возникает проблема: где хранить вещи. Желательно, чтобы еще и осталось место для жизни.
О том, куда спрятать все свои вещи, рассказывает Дизайн 24.
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Шкафы до потолка
Забудьте о модной кухне без навесных шкафчиков. Если в вашей квартире действительно мало места, используйте пространство по максимуму.
Высокие шкафы увеличивают пространство для хранения / Фото Stroimpilim
Делайте все шкафы в квартире высотой до потолка. Это создаст своеобразные антресоли – на верхние полки можно прятать множество вещей, которые временно не нужны. Так вы сможете комфортно размещать сезонную одежду, одеяла, снаряжение для занятий спортом и туризма и так далее.
Пространство под кроватью
Кровать с нишами для хранения / Фото fmebli.com.ua
Если площадь вашего жилья небольшая, есть смысл покупать кровать с ящиками. Такой вариант сэкономит пространство и средства – в некоторых случаях можно обойтись без шкафа.
Используйте стену вокруг окна
Шкафы вокруг окна / Фото legko.com
Обычно эта стена не включена в процесс планирования мебели. Но пространство у окна можно использовать максимально: поставьте здесь рабочий стол, а всю стену вокруг можно закрыть шкафом или полками.
Закажите комплект из шкафа и кровати
Так все необходимые вещи в спальне будут размещены в одной плоскости. У вас останутся свободные стены: возле них можно разместить рабочий стол, телевизор или оставить пространство пустым.
Комната, в которой максимально использовали свободное пространство / Фото Design-homes
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Поставьте полки в углах
Если вам не хватает места для хранения всяких мелочей, угловые полочки станут хорошим вариантом. Их можно изготовить на заказ, или же поискать подобные в магазинах.
Используйте пространство в углу комнаты / Фото Novamett
Такой лайфхак подойдет и для стола. Если нет пространства для полноценного рабочего места, приобретите компактный угловой вариант.
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