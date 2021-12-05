Студия Carlos Gris представила невероятный дом в Йеле. Он имеет площадь 187 квадратных метров и расположен на прекрасном участке среди леса.

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Хозяйка дома 20 лет жила в Малайзии, поэтому хотела, чтобы жилье имело восточные нотки. Это удалось воплотить благодаря форме здания, в котором преобладают прямые линии, и открытым панорамам.

Местность у дома просто очаровательна / Фото Archdaily

Прочный геометрический парапет крыши является олицетворением длинной линии горизонта, которая видна с участка. Открытые просторы вокруг дома призваны предоставить жильцам много возможностей для активности.

Место для вдохновения / Фото Archdaily

В каждом помещении дома есть огромное окно. Это предусмотрено для того, чтобы наслаждаться окружающей природой можно было из любого уголка жилья.

Природа убаюкивает / Фото Archdaily

Этот дом – яркий пример респектабельного комфорта, призванный дарить атмосферу уюта и гармонии.