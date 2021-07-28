Баланс и чистый дом: 5 простых правил организации пространства, заимствованных с фен-шуя

Фэн-шуй давно стал популярным способом организации и благоустройства пространства в доме. Древняя китайская практика считается индивидуальной – направления, по которым вы должны размещать мебель, вычисляются по дате вашего рождения.

Вы можете скептически относиться к этому веянию, однако нельзя отрицать, что фэн-шуй несет рациональные и практические советы по оформлению интерьеров. Рассказываем о тех, которые вы можете учитывать при обустройстве комнаты или во время перестановки.

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1. Баланс



Баланс в интерьере / Фото Pexels

Баланс – это основное, что вы должны учитывать, обустраивая дом. Дизайнеры советуют сочетать между собой различные текстуры, цвета и формы. Это же утверждает и фэн-шуй.

Убедитесь, что в вашем доме не доминируют острые углы. Считается, что они провоцируют конфликты в вашей жизни. Поэтому старайтесь сократить их количество, установив овальный столик или круглое зеркало.

2. Избегайте беспорядка

Очевидно, что беспорядок – главный враг красивого и опрятного дома. Даже если у вас свежий ремонт, хаотично разбросанные вещи перекроют все преимущества трендового стиля.

Такого же мнения придерживается и фэн-шуй. Согласно учению, регулярное выбрасывание вещей, которые вам не нужны, несет положительное влияние на самочувствие, поскольку высвобождает энергию и раскрывает новый потенциал.

3. Сосредоточьтесь на цвете



Используйте розовые элементы в спальне / Фото Pexels

Цвета сильно влияют на настроение, поведение и в целом на жизнь. Производные золотого цвета удачные для офиса или домашнего кабинета, поскольку они символизируют успех. Розовый – это романтика, поэтому нежные элементы должны украшать спальню.

4. Позиция власти

Фэн-шуй говорит, что вы всегда должны видеть, кто приходит в ваш дом и входит в вашу жизнь. Вот почему вы всегда должны видеть дверь. Это называется "позицией власти".

Вы отвечаете за людей, которых впускаете в свою жизнь. То же касается и дома. В гостиной, офисе и спальни, мебель должна располагаться так, чтобы вы видели дверь.

5. Зеркала



Зеркальные поверхности выполняют ту же функцию, что и зеркало / Фото Pexels

Зеркала – один из лучших способов расширить пространство. Но это не значит, что они должны украшать каждую стену. Прежде чем повесить зеркало, подумайте, что оно отражает. Фэн-шуй утверждает, что зеркала лучше вешать в активных зонах. Например, в столовой. Зеркало в этой зоне отражает друзей, семью и еду. По сути, оно удваивает положительные и счастливые моменты!

Зеркала в спальне напротив кровати наоборот – проигрышная стратегия, поскольку так вы удваиваете количество людей в своей постели. Кстати, экран телевизора работает аналогично. Учтите это при обустройстве спальни.