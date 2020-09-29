Страх недостаточного освещения или чрезмерной влажности часто останавливает желание переделать гараж в жилое помещение. И зря! Сегодня существует множество технических решений и стильных интерьеров жилого гаража. Рассказываем, как обустроить гараж для жилья и что важно учесть при ремонте своими руками.

Гараж часто используется как мастерская, место для досуга или репетиционная база для музыкантов. Но на этом идеи обустройства гаража не заканчиваются.

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Если у вас простаивает пустой гараж, вы сможете превратить его в:

офис;

изолированную спальню;

гостиную;

комплексную смарт-квартиру.

Ранее эта комната была гаражом / stylebyemilyhenderson

Лучше всего такой вариант подходит для молодых людей, которые стремятся переехать от родителей и создать личное пространство, но пока не готовы выплачивать высокую арендную плату за квартиру или покупать собственный дом.

Если реконструкция технического помещения не предусматривает проведения дополнительных инженерных коммуникаций (как в случае обустройства отдельной спальни, гостиной или офиса), то устройство комплексной квартиры с санузлом и канализацией требует консультации по соблюдению строительных и жилищных норм.

Переделка гаража в комнату своими руками

Чтобы у вас получилась полноценная квартира из гаража своими руками, важно учесть внутреннюю планировку и ремонтные работы.

1. Очистка гаража

Для начала важно освободить пространство от всего лишнего, что накопились в гараже. Избавиться от старых предметов и коробок с ненужным имуществом, которое засоряет гаражное помещение, помогут услуги индивидуального хранения вещей.

Фото до ремонта в гараже / hgtv

Фото после ремонта в гараже / hgtv

2. Пол

Из-за того, что бетонное основание гаража находится на том же уровне, что и дорога снаружи, важно приподнять пол будущего помещения. Эффективно в этом помогут деревянные лаги. Пространство, образовавшееся между бетоном и новой поверхностью следует утеплить. И только после этого – стелить выбранный материал для пола.

3. Установка системы вентиляции и рекуперации

Гараж – небольшое помещение, часто с минимальным количеством окон. Поэтому обеспечить приток и отток чистого воздуха, его правильную циркуляцию и распределение по всех зонах поможет хорошо организованная система вентиляции. Благодаря этому шагу обеспечивается оптимальный микроклимат гаражного помещения и устраняется избыток влаги.

Между тем, система рекуперации минимизирует энергозатраты на обогрев приточного воздуха.

Полноценная переделка гаража в комнату требует установления электрического распределительного щита, проводки электромонтажных элементов и системы заземления.

Помещение гаража можно превратить в жилое / countryliving

Комната в гараже – как полноценный дом / countryliving

4. Теплоизоляция

Чтобы сохранить тепло внутри, следует провести внутренние работы по обшивке стен теплоизоляционным материалом. Выбор утеплителя должен основываться на толщине стен и самого материала.

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Дизайн интерьера жилого гаража

Здесь все зависит от выбранных целей и личных вкусов владельца. По желанию в гараже можно расположить большую спальню или сделать разумное зонирование, благодаря которому в гараже помещается все необходимое. Мы собрали советы как переделать гараж в жилое помещение, которое будет не менее стильным, чем дизайнерские интерьеры.

Реальный пример перевоплощения гаража / pinterest.com

Например, вы можете сделать второй этаж для кровати, или поднять ее на специальную платформу. Часто матрас помещают в специальную секцию, объем которой послужит местом для хранения вещей.

Если приоритет интерьера жилого гаража – офис, а гостиная и кухня на месте старого гаража не столь важны, подумайте об обустройстве рабочего места с выдвижной кроватью. Это не только приятный бонус после рабочего дня, но и хорошее вложение в экономию пространства

Выдвижная кровать – хорошая идея для обустройства гаража/ pinterest.com

Обустроить гараж для жизни поможет мебель-трансформер, а также популярные Living Cube, которые включают в себя полный спектр отсеков для хранения вещей и отдыха.

Мебель в жилом гараже могут быть стильными​ / pinterest.com

Чтобы оградить кухню, применяйте стеллажи. Кстати, часто в таких перегородках монтируется экран телевизора.

Стеллажи – удачная дизайнерская идея/ pinterest.com

Кухонный стол, который может использоваться и для работы, лучше всего приобрести передвижной. В некоторых вариантах для смарт-квартир подобные столы могут маскироваться другой мебелью в квартире.

Как поместить стол в жилой гараж / pinterest.com

Еще один трюк – использование зеркальных поверхностей. Отображение стен создаст дополнительную глубину гаража и превратит его в уютную комнату.

Видео идей, как обустроить гараж для жизни