Как обустроить гараж для жилья: фото идей дизайна и видео ремонта своими руками
Страх недостаточного освещения или чрезмерной влажности часто останавливает желание переделать гараж в жилое помещение. И зря! Сегодня существует множество технических решений и стильных интерьеров жилого гаража. Рассказываем, как обустроить гараж для жилья и что важно учесть при ремонте своими руками.
Гараж часто используется как мастерская, место для досуга или репетиционная база для музыкантов. Но на этом идеи обустройства гаража не заканчиваются.
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Если у вас простаивает пустой гараж, вы сможете превратить его в:
- офис;
- изолированную спальню;
- гостиную;
- комплексную смарт-квартиру.
Ранее эта комната была гаражом / stylebyemilyhenderson
Лучше всего такой вариант подходит для молодых людей, которые стремятся переехать от родителей и создать личное пространство, но пока не готовы выплачивать высокую арендную плату за квартиру или покупать собственный дом.
Переделка гаража в комнату своими руками
Чтобы у вас получилась полноценная квартира из гаража своими руками, важно учесть внутреннюю планировку и ремонтные работы.
1. Очистка гаража
Для начала важно освободить пространство от всего лишнего, что накопились в гараже. Избавиться от старых предметов и коробок с ненужным имуществом, которое засоряет гаражное помещение, помогут услуги индивидуального хранения вещей.
Фото до ремонта в гараже / hgtv
Фото после ремонта в гараже / hgtv
2. Пол
Из-за того, что бетонное основание гаража находится на том же уровне, что и дорога снаружи, важно приподнять пол будущего помещения. Эффективно в этом помогут деревянные лаги. Пространство, образовавшееся между бетоном и новой поверхностью следует утеплить. И только после этого – стелить выбранный материал для пола.
3. Установка системы вентиляции и рекуперации
Гараж – небольшое помещение, часто с минимальным количеством окон. Поэтому обеспечить приток и отток чистого воздуха, его правильную циркуляцию и распределение по всех зонах поможет хорошо организованная система вентиляции. Благодаря этому шагу обеспечивается оптимальный микроклимат гаражного помещения и устраняется избыток влаги.
Полноценная переделка гаража в комнату требует установления электрического распределительного щита, проводки электромонтажных элементов и системы заземления.
Помещение гаража можно превратить в жилое / countryliving
Комната в гараже – как полноценный дом / countryliving
4. Теплоизоляция
Чтобы сохранить тепло внутри, следует провести внутренние работы по обшивке стен теплоизоляционным материалом. Выбор утеплителя должен основываться на толщине стен и самого материала.
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Дизайн интерьера жилого гаража
Здесь все зависит от выбранных целей и личных вкусов владельца. По желанию в гараже можно расположить большую спальню или сделать разумное зонирование, благодаря которому в гараже помещается все необходимое. Мы собрали советы как переделать гараж в жилое помещение, которое будет не менее стильным, чем дизайнерские интерьеры.
Реальный пример перевоплощения гаража / pinterest.com
Если приоритет интерьера жилого гаража – офис, а гостиная и кухня на месте старого гаража не столь важны, подумайте об обустройстве рабочего места с выдвижной кроватью. Это не только приятный бонус после рабочего дня, но и хорошее вложение в экономию пространства
Выдвижная кровать – хорошая идея для обустройства гаража/ pinterest.com
Обустроить гараж для жизни поможет мебель-трансформер, а также популярные Living Cube, которые включают в себя полный спектр отсеков для хранения вещей и отдыха.
Мебель в жилом гараже могут быть стильными / pinterest.com
Чтобы оградить кухню, применяйте стеллажи. Кстати, часто в таких перегородках монтируется экран телевизора.
Стеллажи – удачная дизайнерская идея/ pinterest.com
Кухонный стол, который может использоваться и для работы, лучше всего приобрести передвижной. В некоторых вариантах для смарт-квартир подобные столы могут маскироваться другой мебелью в квартире.
Как поместить стол в жилой гараж / pinterest.com
Еще один трюк – использование зеркальных поверхностей. Отображение стен создаст дополнительную глубину гаража и превратит его в уютную комнату.
Видео идей, как обустроить гараж для жизни
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