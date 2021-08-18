Гамак и изысканный минимализм: как выглядит невероятная квартира в Бразилии

Студия CoDA arquitetos похвасталась проектом очень уютной квартиры в Бразилии. Дизайнерам удалось воплотить все пожелания владельцев и создать фантастический интерьер.

Квартира имеет площадь 90 квадратных метров, но особое внимание акцентировано на кухне и гостиной. Эти зоны соеденены и занимают центральное место в квартире.

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Дизайнерам нужно было адаптировать существующее пространство с потребностями владельцев, ведь интерьер и функциональные возможности жилья их не устраивали.

Замечательное нестандартное решение / Фото Archdaily

Гостиную объединили с кухней, чтобы сделать пространство более открытым. Также сюда интегрируется зона балкона.

Сплошное открытое пространство​ / Фото Archdaily

Также дизайнеры оптимизировали хранение: на одной стене закрытый шкаф, на другой стороне рядом разместили открытый стеллаж.

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Удачное решение для шкафа / Фото Archdaily

Цвета интерьера – выдержанные, чтобы акцентировать внимание на светлых и изысканных деталях. Владельцы получили свое пространство мечты, в которое им всегда захочется возвращаться после тяжелого рабочего дня.

Приготовление блюд неотделимо от общения​ / Фото Archdaily