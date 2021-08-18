Квартира имеет площадь 90 квадратных метров, но особое внимание акцентировано на кухне и гостиной. Эти зоны соеденены и занимают центральное место в квартире.
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Дизайнерам нужно было адаптировать существующее пространство с потребностями владельцев, ведь интерьер и функциональные возможности жилья их не устраивали.
Замечательное нестандартное решение / Фото Archdaily
Гостиную объединили с кухней, чтобы сделать пространство более открытым. Также сюда интегрируется зона балкона.
Сплошное открытое пространство / Фото Archdaily
Также дизайнеры оптимизировали хранение: на одной стене закрытый шкаф, на другой стороне рядом разместили открытый стеллаж.
Удачное решение для шкафа / Фото Archdaily
Цвета интерьера – выдержанные, чтобы акцентировать внимание на светлых и изысканных деталях. Владельцы получили свое пространство мечты, в которое им всегда захочется возвращаться после тяжелого рабочего дня.
Приготовление блюд неотделимо от общения / Фото Archdaily