Два самых красивых зала университета "Львовская политехника" открыли после нескольких лет реставрации. Как теперь выглядят роскошные старинные интерьеры и смогут ли их увидеть львовяне – смотрите в нашем материале.

Теперь здесь будут проводить все важные мероприятия, сообщает официальный сайт Львовской политехники.

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Обновленный интерьер выглядит впечатляюще / Фото lpnu.ua

Отреставрировали Актовый зал и читальный зал старой библиотеки.

Актовый зал ремонтировали почти 5 лет. Здесь обновили скульптуры и малярные декорации.



Художественные элементы тоже пришлось обновлять / Фото lpnu.ua

Задача была непростой – главному помещению университета хотели вернуть вид, который оно имело во времена заседаний большого сената.



Обновили немало деревянных элементов / Фото lpnu.ua

В читальном зале сохранили уникальную мебель с 1878-1880 годов. Интересно, что студенческий зал намного роскошнее и больше, чем преподавательский.

Такие старинные библиотечные комнаты есть еще только в двух европейских университетах. Обе они расположены в Италии.

Огромный дубовый стол для студентов создали по заказу. Здесь есть оборудование для проведения конференций.



Стол создали по специальному заказу / Фото lpnu.ua

На полу воспроизвели рисунок, был здесь в давние времена. А еще отреставрировали шкафы, над которыми поиздевались в советскую эпоху – они были окрашены масляной краской, запятнанные и расшатанные.

Светильники по форме напоминают керосиновые лампы. Их воссоздали по старым фотографиям.



Уникальный деревянный декор был частично испорчен в советские времена / Фото lpnu.ua

Консультантом процесса реставрации стал известный реставратор из США Юрий Янчишин.

Он дважды приезжал по программе Фулбрайта читать лекции для студентов-реставраторов. Мастерская Янчишина реставрировала мебель для Белого дома и ведущих музеев мира, – говорит руководитель проекта по реставрации, профессор Николай Бевз.

Кроме различных торжеств для студентов, в залах будут проводить и важные для города события.



В отреставрированных шкафах будут хранить старинные книги / Фото lpnu.ua

А еще здесь будет проходить новый экскурсионный маршрут. Первым его увидят студенты, а впоследствии он станет туристическим.

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Поэтому львовяне и гости города получат возможность увидеть роскошные залы собственными глазами.

Видео открытия обновленных помещений смотрите здесь:

Реставрация помещений во Львовской политехнике является частью программы по внесению зданий университета в Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

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