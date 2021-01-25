Гигантский глаз и миллион книг: как выглядит библиотека будущего в Китае – фото интерьеров
5 этажей, футуристический дизайн, а также 1,2 миллиона книг – так выглядит современная библиотека в Китае. Наиболее впечатляющим в интерьере стал центральный зал с большой белой сферой.
Библиотеку будущего построили в китайском городе Тяньцзинь. Об этом сообщает Novostroycity.
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Книжные полки плавно переходят в линии потолка / Фото Novostroycity
Библиотеку именовали "Око Биньхая" – в честь района города, где она расположена.
Помещение имеет площадь более 33 тысяч квадратных метров. Проект библиотеки создал Тяньцзиньский институт городского планирования и дизайна вместе с голландской дизайнерской компанией MVRDV.
Проект удалось реализовать за 3 года. Пятиэтажное здание может разместить 1,2 миллиона книг.
Масштаб этой библиотеки поражает посетителей / Фото Sputniknews
Основное пространство библиотеки выполнили в виде большого зала с волнообразными полками для книг. От первоначального замысла, который предусматривал размещение книг на верхних полках, пришлось отказаться – оттуда их невозможно достать.
Библиотека работает как публичное пространство / Фото Novostroycity
Волны, на которых стоят книги, переходят в овальный потолок. В центре пространства стоит гигантский шар, символизирующий глаз.
Над белым шаром разместили купол / Фото Sputniknews
"Око Биньхая" функционирует так же в качестве общественного пространства, где можно проводить встречи и конференции. Здесь есть конференц-залы, лаунж-комнаты, места для чтения и общения.
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