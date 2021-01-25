5 этажей, футуристический дизайн, а также 1,2 миллиона книг – так выглядит современная библиотека в Китае. Наиболее впечатляющим в интерьере стал центральный зал с большой белой сферой.

Библиотеку будущего построили в китайском городе Тяньцзинь. Об этом сообщает Novostroycity .

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Книжные полки плавно переходят в линии потолка / Фото Novostroycity

Библиотеку именовали "Око Биньхая" – в честь района города, где она расположена.

Помещение имеет площадь более 33 тысяч квадратных метров. Проект библиотеки создал Тяньцзиньский институт городского планирования и дизайна вместе с голландской дизайнерской компанией MVRDV.

Проект удалось реализовать за 3 года. Пятиэтажное здание может разместить 1,2 миллиона книг.



Масштаб этой библиотеки поражает посетителей / Фото Sputniknews

Основное пространство библиотеки выполнили в виде большого зала с волнообразными полками для книг. От первоначального замысла, который предусматривал размещение книг на верхних полках, пришлось отказаться – оттуда их невозможно достать.



Библиотека работает как публичное пространство / Фото Novostroycity

Волны, на которых стоят книги, переходят в овальный потолок. В центре пространства стоит гигантский шар, символизирующий глаз.



Над белым шаром разместили купол / Фото Sputniknews

"Око Биньхая" функционирует так же в качестве общественного пространства, где можно проводить встречи и конференции. Здесь есть конференц-залы, лаунж-комнаты, места для чтения и общения.