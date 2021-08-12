Функциональный и экономный уют: крошечные дома, что никого не оставляют равнодушным

Крошечные хижины – это доступный и экономный способ комфортного жилья. Они удивляют многообразием конструкций, форм и размеров.

Идеальные крошечные дома – это выбор уникального образа жизни. В сооружениях есть все необходимое для современного ритма, их легко перенести на новое место, что делает небольшие жилые помещения очень эффективными.

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Для матери и дочери

Компания Shaye of Shayes Tiny Homes спроектировала нежный и современный дом для молодой мамы и дочери. Здесь есть две спальни на верхнем этаже и дополнительная гостевая комната. Дом наполнен зеленью, а на крыше раскинули сад.

Дом расположен в Новой Зеландии / Фото Сontemporist

Удаленная хижина

Крошечный дом имеет собственные коммуникации и изготовлен из транспортного контейнера. Конструкция имеет одну комнату и общую площадь около 20 квадратных метров.

Дом из транспортного контейнера / Фото Сontemporist

Кедровая хижина

Удобный и беззаботный дом имеет экстерьер с кедра и несколько уровней для проживания. Внутри домик напоминает фермерскую хижину. Здесь есть две спальни и зона отдыха.

Современный дизайн двускатной дома / Фото Сontemporist

Дом из кипарисовой сосны

Невероятный дом расположен посреди природы Австралии. Экстерьер конструкции украшен сосной. Особенностью проекта является выдвижная кровать под открытым небом. Внутри хижина имеет современный дизайн и все удобства.

Уютный проект / Фото Сontemporist

Дом на колесах

Сооружение расположено на стальной раме с колесами, поэтому его можно легко транспортировать к любому месту. Негабаритные двери соединяют палубу с гостиной. Большие окна пропускают много солнечного света. Наряду с гостиной есть кухня с деревянной столешницей и кожаными тумбами.

В доме есть уютная полноразмерная ванная комната / Фото Сontemporist

Волшебный дом с умным дизайном

На 20 квадратных метрах удалось разместить кухню, гостиную, музыкальную студию, которая совмещена с офисом, кровать и ванную комнату. Окна наполняют интерьер обилием света и помогают сделать пространство больше.

В доме использованы принципы разумного дизайна. Например, на кухне крышка скрывает варочную поверхность и предоставляет дополнительное пространство для столешницы.

Кровать в доме спрятано под музыкальной студией / Фото Сontemporist

Крошечный дом с современным интерьером

В доме встроенная система фильтрации, позволяющая собирать дождевую воду для использования в душе или на кухне. Сооружение оборудовано солнечными панелями, что позволяет дому быть самодостаточным. Внутри дом имеет современный интерьер со спальней на чердаке.

Хижина оборудована небольшой крытой палубой / Фото Сontemporist

Дом с уникальным дизайном

Домик имеет изогнутый дизайн и гофрированный внешний вид с белой отделкой. Сооружение расположено в центральной части высокогорья Гватемалы. Здесь есть открытая спальня, ванная комната, кухня и небольшая зона гостиной с диваном, который одновременно служит кроватью.

Уютно и комфортно / Фото Сontemporist