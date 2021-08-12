Функциональный и экономный уют: крошечные дома, что никого не оставляют равнодушным
Источник:Contemporist
Крошечные хижины – это доступный и экономный способ комфортного жилья. Они удивляют многообразием конструкций, форм и размеров.
Идеальные крошечные дома – это выбор уникального образа жизни. В сооружениях есть все необходимое для современного ритма, их легко перенести на новое место, что делает небольшие жилые помещения очень эффективными.
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Для матери и дочери
Компания Shaye of Shayes Tiny Homes спроектировала нежный и современный дом для молодой мамы и дочери. Здесь есть две спальни на верхнем этаже и дополнительная гостевая комната. Дом наполнен зеленью, а на крыше раскинули сад.
Дом расположен в Новой Зеландии / Фото Сontemporist
Удаленная хижина
Крошечный дом имеет собственные коммуникации и изготовлен из транспортного контейнера. Конструкция имеет одну комнату и общую площадь около 20 квадратных метров.
Дом из транспортного контейнера / Фото Сontemporist
Кедровая хижина
Удобный и беззаботный дом имеет экстерьер с кедра и несколько уровней для проживания. Внутри домик напоминает фермерскую хижину. Здесь есть две спальни и зона отдыха.
Современный дизайн двускатной дома / Фото Сontemporist
Дом из кипарисовой сосны
Невероятный дом расположен посреди природы Австралии. Экстерьер конструкции украшен сосной. Особенностью проекта является выдвижная кровать под открытым небом. Внутри хижина имеет современный дизайн и все удобства.
Уютный проект / Фото Сontemporist
Дом на колесах
Сооружение расположено на стальной раме с колесами, поэтому его можно легко транспортировать к любому месту. Негабаритные двери соединяют палубу с гостиной. Большие окна пропускают много солнечного света. Наряду с гостиной есть кухня с деревянной столешницей и кожаными тумбами.
В доме есть уютная полноразмерная ванная комната / Фото Сontemporist
Волшебный дом с умным дизайном
На 20 квадратных метрах удалось разместить кухню, гостиную, музыкальную студию, которая совмещена с офисом, кровать и ванную комнату. Окна наполняют интерьер обилием света и помогают сделать пространство больше.
В доме использованы принципы разумного дизайна. Например, на кухне крышка скрывает варочную поверхность и предоставляет дополнительное пространство для столешницы.
Кровать в доме спрятано под музыкальной студией / Фото Сontemporist
Крошечный дом с современным интерьером
В доме встроенная система фильтрации, позволяющая собирать дождевую воду для использования в душе или на кухне. Сооружение оборудовано солнечными панелями, что позволяет дому быть самодостаточным. Внутри дом имеет современный интерьер со спальней на чердаке.
Хижина оборудована небольшой крытой палубой / Фото Сontemporist
Дом с уникальным дизайном
Домик имеет изогнутый дизайн и гофрированный внешний вид с белой отделкой. Сооружение расположено в центральной части высокогорья Гватемалы. Здесь есть открытая спальня, ванная комната, кухня и небольшая зона гостиной с диваном, который одновременно служит кроватью.
Уютно и комфортно / Фото Сontemporist