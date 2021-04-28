Основные требования к дизайну касались гибкости пространства . Интеграция высокотехнологичных мультимедийных решений , внедрение интеллектуальных технологий для систем освещения, кондиционирования и увлажнения, использование экологически чистых материалов и теплая домашняя атмосфера , которая создала бы комфортную рабочую среду для команды Grammarly.

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Новая секция офиса рассчитана на 128 рабочих мест . Она включает в себя современные конференц-залы, оборудованные для проведения видеоконференцсвязи с офисами компании по всему миру; приемная, кухня и зона активности со спортивным инвентарем и TRX; холл и амфитеатр на 30 мест; вспомогательные помещения (для уборочного и технического персонала), гардеробные и другие помещения.

Планирование офиса / Фото behance

Перфорированные панели содержат светодиодную матрицу , которая имитирует мерцание светлячков в лесу. В матрицу можно запрограммировать другие темы.

Фанерные панели с подсветкой , которые подчеркивают вход в офис / Фото behance

Диван по периметру и лестничный марш делают помещение функциональным . Лестница начинается у подиума, который также можно использовать для сидения. Все элементы подобрать в одном ярком цвете.

Яркая входная зона в офис / Фото behance

Лестницы для доступа к подиуму изготовлены из массива дерева и подсвечиваются изнутри через щели в древесине. Одна из стен и потолок оборудованы звукопоглощающими панелями Heradesign для создания комфортной звукоизоляции этой зоны .

Яркая мягкая зона / Фото behance

Центральная часть офиса оформлена как ядро . Здесь расположены конференц-залы трех разных размеров (вмещают от 5 до 18 человек), а также амфитеатр на 30 мест и основная транзитная зона в офисы.

Транзитная зона / Фото behance

Все конференц-залы имеют акустические стеновые панели для звукопоглощения и обшиты тканью. Панели могут быть частично открытыми, что позволяет использовать их обратную сторону, как доску .

Конференц-зал / Фото behance

Конференц-зал / Фото behance

Амфитеатр рассчитан на 30 человек . Спинки сидений сложены в подиум. Когда сиденья открыты, на них видны ярко-оранжевая ткань, которая контрастирует с нежным цветом внешнего ковра. Элемент подиума содержит выдвижной столик, который можно использовать для настольных игр. Амфитеатр оборудован мультимедийными устройствами для конференц-связи.

Амфитеатр / Фото behance

Рабочие зоны рассчитаны на группы от 24 до 30 человек . Освещение в офисах разделено на лавки (соединены столы), управляемые датчиками движения и регулируемые по интенсивности. Для обеспечения комфортного микроклимата для каждой рабочей зоны разработана система адиабатического увлажнения. На кондиционерах установлены специальные вихревые диффузоры , которые не создают направленного воздушного потока. Т акже здесь есть диваны, турники, кулеры для питьевой воды, вешалки и доски.

Рабочая зона / Фото behance

Рабочая зона / Фото behance

Рабочая зона / Фото behance

Зона отдыха у рабочих мест / Фото behance

Зона отдыха у рабочих мест / Фото behance

Детская комната / Фото behance

Вход в спортивную зону / Фото behance

Тренировочный зал / Фото behance

Кухня / Фото behance

Кухня / Фото behance

Кухня / Фото behance

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Санузел / Фото behance