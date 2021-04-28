Основные требования к дизайну касались гибкости пространства. Интеграция высокотехнологичных мультимедийных решений, внедрение интеллектуальных технологий для систем освещения, кондиционирования и увлажнения, использование экологически чистых материалов и теплая домашняя атмосфера, которая создала бы комфортную рабочую среду для команды Grammarly.
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Новая секция офиса рассчитана на 128 рабочих мест. Она включает в себя современные конференц-залы, оборудованные для проведения видеоконференцсвязи с офисами компании по всему миру; приемная, кухня и зона активности со спортивным инвентарем и TRX; холл и амфитеатр на 30 мест; вспомогательные помещения (для уборочного и технического персонала), гардеробные и другие помещения.
Планирование офиса / Фото behance
Перфорированные панели содержат светодиодную матрицу, которая имитирует мерцание светлячков в лесу. В матрицу можно запрограммировать другие темы.
Фанерные панели с подсветкой, которые подчеркивают вход в офис / Фото behance
Диван по периметру и лестничный марш делают помещение функциональным. Лестница начинается у подиума, который также можно использовать для сидения. Все элементы подобрать в одном ярком цвете.
Яркая входная зона в офис / Фото behance
Лестницы для доступа к подиуму изготовлены из массива дерева и подсвечиваются изнутри через щели в древесине. Одна из стен и потолок оборудованы звукопоглощающими панелями Heradesign для создания комфортной звукоизоляции этой зоны.
Яркая мягкая зона / Фото behance
Центральная часть офиса оформлена как ядро. Здесь расположены конференц-залы трех разных размеров (вмещают от 5 до 18 человек), а также амфитеатр на 30 мест и основная транзитная зона в офисы.
Транзитная зона / Фото behance
Все конференц-залы имеют акустические стеновые панели для звукопоглощения и обшиты тканью. Панели могут быть частично открытыми, что позволяет использовать их обратную сторону, как доску.
Конференц-зал / Фото behance
Конференц-зал / Фото behance
Амфитеатр рассчитан на 30 человек. Спинки сидений сложены в подиум. Когда сиденья открыты, на них видны ярко-оранжевая ткань, которая контрастирует с нежным цветом внешнего ковра. Элемент подиума содержит выдвижной столик, который можно использовать для настольных игр. Амфитеатр оборудован мультимедийными устройствами для конференц-связи.
Амфитеатр / Фото behance
Рабочие зоны рассчитаны на группы от 24 до 30 человек. Освещение в офисах разделено на лавки (соединены столы), управляемые датчиками движения и регулируемые по интенсивности. Для обеспечения комфортного микроклимата для каждой рабочей зоны разработана система адиабатического увлажнения. На кондиционерах установлены специальные вихревые диффузоры, которые не создают направленного воздушного потока. Также здесь есть диваны, турники, кулеры для питьевой воды, вешалки и доски.
Рабочая зона / Фото behance
Рабочая зона / Фото behance
Рабочая зона / Фото behance
Зона отдыха у рабочих мест / Фото behance
Зона отдыха у рабочих мест / Фото behance
Детская комната / Фото behance
Вход в спортивную зону / Фото behance
Тренировочный зал / Фото behance
Кухня / Фото behance
Кухня / Фото behance
Кухня / Фото behance
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Санузел / Фото behance
Санузел / Фото behance